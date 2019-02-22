Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa...

AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa...

23 dakika önce

IHAAW090712-SIY/22-02-2019- AK Parti'nin Meclis Başkan adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu.

AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa..., System.String[]
IHAAW090712-SIY/22-02-2019

- AK Parti'nin Meclis Başkan adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Şentop, Meclis Başkanlığı için bugün adaylık başvurusunda bulunacak. 22.02.2019 09: 07: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Milletvekili, Tekirdağ, AK Parti, Politika
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