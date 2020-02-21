AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongreleri 22 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongreleri 22 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika

AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongreleri 22 Şubat'ta başlıyor

6 saat önce

AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongrelerinin 22 Şubat tarihinde başlayacağı bildirildi.

AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongreleri 22 Şubat'ta başlıyor, System.String[]

AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongrelerinin 22 Şubat tarihinde başlayacağı bildirildi.


AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Levent Ali Bostan, 22 Şubat'ta Anamur ve Bozyazı ilçe teşkilatlarıyla kongre sürecine başlayacaklarını belirterek, "Görev süreleri içerisinde tüm ilçe başkanlarımızın fedakar ve özverili çalışmalar yaptığına şahit olduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Birlik ve beraberliğimiz, dava arkadaşlığımız ilk günkü aşkla devam edecektir. Şimdiye kadar fedakarca partimize ve davamıza hizmet eden tüm başkanlarımıza partimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.


"Demokrasi şölenine bekliyoruz"


Mersinlileri, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşecek olan kongrelere davet eden Bostan, "İlçe kongrelerimizi, belirlenen kongre takvimine göre tüm ilçelerimizde birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayıp, partimize ve davamıza ve asıl iradenin tecelli ettiği milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bir hizmet yarışıdır ve bu yarışta yanımızda olan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen tüm yol arkadaşlarımıza minnet duyuyoruz. Kongre sonrasında eminim ki, kazanan partimiz, ülkemiz ve Mersin'imiz olacaktır. Mersinli hemşehrilerimizi kongrelerimize davet ediyor, demokrasi şölenine tanıklık etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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