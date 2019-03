AK Parti'nin Mersin Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki meydanda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan, Mersin'in güzelliğini anlatarak, şunları kaydetti:



"İklimi güzel, mavisi güzel, yeşili güzel Mersin... Bin yıldır bu topraklara gelen herkesi kendi hamuruyla yoğuran Mersin... Birlikte yaşamanın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin sembolü Mersin... Topraklarının bereketine alın teriyle bereket katan Mersin... Gazi Mustafa Kemal'in 'Toroslar'da bir Yörük çadırının dumanı tüttükçe bu dünyada bizi kimse yenemez.' diyecek kadar güvendiği Mersin... Limanıyla ticaretin, narenciyesiyle, seralarıyla tarımın merkezi Mersin... Süleyman Şah'tan beri bizim olan Mersin... Selçuklu'nun, Osmanlı'nın emaneti Cumhuriyet'in göz bebeği Mersin.... İstiklal Harbi'nde Toroslar'ı düşmanının tepesine geçiren Mersin... Bugün şu hale bakın bir başka güzelsin Mersin..."



Cumhur İttifakı olarak ortaya konulan tablonun güzelliğine vurgu yapan Erdoğan, Mersin'in ilçelerini de tek tek sayarak selamladı.



Erdoğan, Mersin'in mahallelerinde, narenciye bahçelerinde, yaylalarında, dükkanlarında, atölyesinde, fabrikasında işinin başında, ekmeğinin peşinde olanlara, kadınlara, gençlere ve ülkenin dört bir yanında, sınırlar ötesinde istiklal ve istikbal için mücadele veren Mersin'in tüm kahramanlarına da selamlarını ileterek, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toprakları vatan haline getirmenin de vatan olarak korumanın da bir bedeli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Yurdumuzun her köşesinde dalgalanan bayrağımız bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. En doğudan başlayıp en batıya kadar vakti girdikçe şehirlerimizin semalarında yankılanan ezanlarımız da bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.



Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü, mitinglerinden kongrelerine kadar sayısız örneğine şahit olduk. Daha da ötesi bayrağımızı yıkmaya, yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir güruhun ezanı Muhammediye'ye ıslıklarla, sloganlarla yaptıkları saygısızlığı herhalde gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi, ezan ve cami konusunda zaten bu tür hoyratlıklarla doludur ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir."



Bu olayın görüntülerini alana kurulan dev ekrandan izleten Erdoğan, "Aynı toplantıda sergilenen ve kadınlara en büyük hakaret olarak gördüğüm diğer rezillikleri bir kenara bırakıyorum. Sadece ezana yapılan saygısızlık bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor." dedi.



"Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı"



31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanların asıl niyetlerini bu tür görüntülerle ortaya serdiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Dikkat ederseniz, seçimlere şöyle bir görüntüyle giriyoruz. Biz 'Gönül belediyeciliği' diyoruz, gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz, biz 'Belediye işi gönül işi' diyerek milletimizi, herkesi kucaklayan bir belediye yönetimini tarif ediyoruz, onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunun için kimi yerde gizli kimi yerde açık ittifaklar kuruyorlar. Şu anda CHP kiminle ortak, HDP ile. Onun yanında sözde İYİ Parti, başka Saadet, dörtlü bir çete, bunlara ortak oldular. İşte asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bu Bay Kemal, Avrupa'da yaptığı ziyarette maalesef Alman Parlamentosunda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana fotoğraf veriyor. "



(Sürecek)

