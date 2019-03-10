AK Parti'nin Mersin Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezana sahip çıkmayanlar, Allah korusun yarın, öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezana sahip çıkmayanlar, Allah korusun yarın, öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki meydanda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



HDP'li bir ismin Mardin'e hızlı tren yapılmasına ilişkin sözlerinin dinletilmesi üzerine Erdoğan, "Bunlar yatırımlara da karşı. Mardin'e hızlı trenden bahsediyorum, 'hızlı trenin Mardin'de ne işi var?' diyor. Bunlar bu." ifadesini kullandı.



HDP'li bazı yöneticilerin terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izlettirilmesi üzerine Erdoğan, "Mersin'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Allah aşkına Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Aynı cevabı Türkiye'nin neresine gidersem gideyim herkesten alıyorum. Şimdi ekranları başında bizi izleyen vatandaşımdan da bu cevabı aldığıma, alacağıma inanıyorum. İşte Mersin cevabı verdi." diye konuştu.



Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgelerinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor bu eş başkan? 'Kürdistan'da oylar filanca partiye ama Batı'da AK Parti'ye ve MHP'ye oy yok'. Mersin ne diyor?" diye sordu.



Erdoğan, seçmenden Mersin'de İYİ Parti ve HDP'ye oy vermemelerini istedi.



"Ezan ve bayrak düşmanlığı"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunların tek ittifakı, ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa, bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı da okumamışlar. Zaten HDP, İstiklal Marşı'mızı okumuyor, kongrelerinde okumuyor, bayrağımızı bile daha yeni yeni asmaya başladılar. Bayrağımızı da bunlar asmıyordu. Eğer okusalardı oradaki şu dörtlüğün verdiği mesajı alırlardı. Ne diyor İstiklal Marşı'nda? Bay Kemal öğren bunu öğren, kimlerle ortaksın bunu öğren. 'Ruhumun senden ilahi, s¸udur ancak emeli, Degˆmesin mabedimin go¨gˆsu¨ne namahrem eli. Bu ezanlar ki s¸ehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun u¨stu¨nde benim inlemeli.



Yurdumun üstünde ebediyen inlemesi için canımızı feda ettiğimiz ezanımızı yuhlayanlar, cuma selası ile dalga geçenler bu milletin ve bu ülkenin hiçbir değerinden nasibini almamış olanlardır. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın, bu millete sayısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan, bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar, Allah korusun yarın, öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir değerine sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller. Yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini de hiç okumamışlar."



Daha sonra Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini okuyan Erdoğan, "Biz bu bayrağın altında doğduk ve inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. Biz milletimizle birlikte ister PKK olsun, ister FETÖ, isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ne diyor? 'Biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye onlara dayamış'. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar eğer Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazsanız savaş kapıda' diyor. Ne diyor? 'Keleşleri size doğrultacağız' diyor. Ne oldu, hani 1 Temmuz geride kaldı. Ne yaptınız? Bunları biz Cudi Dağlarında inlerine gömdük mü? Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü? Kandil'de gömdük mü? Gömmeye devam ediyoruz. Bu milletin huzuru için ne gerekiyorsa bunları Mehmet'imizle polisimizle hep birlikte yapıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere "Şimdi buradan, Mersin'den Rabia'mızı öyle bir söyleyelim ki bölücü örgütün militanlarının da Taksim'de ezanımızı ıslıklayanların da hepsinin yürekleri bir titresin." diye seslendi.



Bu ülkenin her rengine, her zenginliğine saygılı olduklarına işaret eden Erdoğan, "Ama bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değildir." dedi.



Önceki gün İstanbul Taksim'de düzenlenen mitinge ilişkin görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin de karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan, bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi sandıkta verecektir." diye konuştu.



Mersin'e yapılan yatırımlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Mersin'de 35 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatarak eğitimde, 4 bin 987 yeni derslik inşa ettiklerini, 56 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre ikinci devlet üniversitesini kurduklarını dile getirdi.



Yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 479 kişi kapasiteli yurtlar açtıklarını ifade eden Erdoğan, önümüzdeki birkaç yıl içinde Mersin'de bin kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını bildirdi.



Biri 25 bin kişilik bir stadyum olmak üzere şehri spor tesisleri ile donattıklarının altını çizen Erdoğan, Silifke'ye, Erdemli'ye, Tarsus'a, Akdeniz ilçesine gençlik merkezleri, Mersin ve Silifke'ye kamp eğitim merkezleri kurulduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sürpriz vereceğini belirterek, "Şimdi biri Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yerinde olmak üzere Mersin'e iki adet Millet Bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık." bilgisini paylaştı.



Millet Bahçesi videosunu örnek olarak gösteren Erdoğan, "CHP'yi de alıştırmamız lazım. Bunlar bu tür modern şeylerden anlamazlar. Bunlarda çevrecilik filan diye bir şey yok. Bunlar sökerler, bunlar yıkarlar biz yaparız, farkımız bu. Mersin'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam 4 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta, toplamda 2 bin 189 yataklı 13 hastane ile Mersin'e 37 sağlık tesisi inşa ettik." şeklinde konuştu.



"Helga da bile yok"



Konuşmasına Mersin Şehir Hastanesinin görüntülerini izleterek devam eden Erdoğan, "George, Hans, onlar da bile yok bu. Helga da bile yok ama benim Ahmetim, Mehmetim, Hasanım, Hüseyinim, Haticem, Fatmam, hamdolsun. Onlar şimdi buraları örnek alıyor. Nereden, nereye..." dedi.



Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerde yaşananlara ilişkin televizyon programı ile Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüleri izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"(Kılıçdaroğlu) Ne diyor? '10 yıl önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiydi. Yahu sen niye orada varsın. Sen genel müdürsün, ne iş yapıyorsun orada? Verin buna bir koyun kaybeder gelir. Bundan bir şey olmaz. Ziya Paşa ne güzel söylemiş, 'Eşek zerduz palan ursan yine eşektir.' Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in var mı bir şeyi? Yok. Şimdi yine çıkmış, 9 kere seçime girmiş kaybetmiş, şimdi onuncusuna. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimine giremedi, bir başka arkadaşını soktu, şimdi o arkadaşını da yok etti. Niye, güvenemiyor, hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim. Koltuğu sağlama alıyor."



Mersin'in yanı sıra Anamur ve Tarsus'ta yapılan devlet hastanelerini, Mersin'de hayata geçirdikleri konut projelerini, yapılan barajları, göletleri anlatan Erdoğan, Mersin'e iki yat limanı kazandırdıklarını, 37 tarihi eseri restore ettiklerini, son 17 yılda Mersin'e 261 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, hızlı tren hatlarının tamamlanmasıyla da Mersin'in Türkiye'nin dört bir yanına hızlı trenle bağlanacağına değindi.



Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapımının birtakım aksilikler sebebiyle geciktiğine işaret eden Erdoğan, "Burada benim de kusurum var geciktiğini biliyorum bundan üzgünüm ama seçim sonrası inşallah farklı bir metodla ele alıp en kısa sürede tamamlayıp, Mersin ve Adanalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, 184 bin dekar araziyi sulayacak, Mersin şehir merkezi ile 15 yerleşim yerine içme suyu sağlayacak ve enerji üretecek Pamukluk Barajı'nın da gelecek yıl hizmete alınacağını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Mersin'i çok daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.



Erdoğan'ın konuşması öncesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli birer konuşma yaptı.



Meydandaki binaların cephesine ve meydana Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağının yanı sıra Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaştığı, üzerinde "sağduyunun birlikteliği" yazılı fotoğraf ile "Gençlik devam diyor", "Tarihi okuyan bu gençlik geleceği yazacak" ve "Belediye işi gönül işi" yazılı pankartlar asıldı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında Cumhur İttifakı adayına destek verilmesi nedeniyle vatandaşlar parti bayrakları yerine ellerinde Türk bayrakları, rabia ve bozkurt işaretleri yaparak alanı doldurdu.



Miting öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul belediye başkanlığı döneminden bugüne hizmetleri ile AK Parti'nin yatırımlarına ilişkin video gösterildi.



Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.



Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.



(Bitti)

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