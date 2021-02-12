AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor - Son Dakika

AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor

12.02.2021 08:16

AK Parti'nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya gelindi. Buna göre; seçim barajı yüzde 7 olacak, sonradan kurulan parti gruplarına Meclis yönetiminde ve komisyonlarda görev verilmeyecek; grup kurmak, seçime katılma şartı olmaktan çıkarılacak.

AK Parti, Cumhur ittifakı ortağı MHP'ye götüreceği seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin, yakında MHP'ye götürülecek. MHP ile yapılan görüşmelerden sonra son halini alacak. Daha önce seçenekli olan birçok başlık, son toplantıda netleştirildi.

Çalışmadan öne çıkan başlıklar şöyle;

BARAJ NETLEŞTİ: Teklife seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP'nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

SONRADAN KURULAN PARTİLER: Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak. Ayrıca sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor. Bu partilerin TBMM'nin yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde otomatik olarak görev almasının önü kapatılacak. TBMM Başkanvekili, idare amiri, katip üye ve komisyon üye sayıları, partilerin seçimden hemen sonraki milletvekili sayısına göre belirlenecek. Milletvekili sayısı değişse bile bu dağılım değişmeyecek.

MUHTARLIĞA AYRI SEÇİM: Muhtarlık seçiminin, yerel seçimlerden 6 ay önce ya da sonra yapılması önerilecek. İlk seçimde hak kaybının doğmaması için bu düzenlemenin geçerli olmasından önce seçilen muhtarlar tek sefer, 5 yıl değil 5.5 yıl görev yapacak. Süreleri kısalmayacak, uzatılacak. Buna ilişkin düzenleme için anayasa değişikliği ve muhalefet desteği gerekecek.

HAZİNE YARDIMI ZORLAŞIYOR: Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Bu kriterlere uymadığı öne sürülen partilerin Hazine yardımı kesilecek. AK Parti ve MHP'de, HDP'ye verilen Hazine yardımıyla ilgili çeşitli görüşler dile getiriliyor.

SEÇİM KURULU BAŞKANLARI: Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ilgilendiren önemli bir değişiklik de il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıklarında yapılacak. Bu görevi, illerin en kıdemli hâkimi üstleniyor. Buna son veren bir düzenleme yapılacak. İl seçim kurullarının başkanlarını YSK seçecek.

AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor

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Son Dakika Politika AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor - Son Dakika


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