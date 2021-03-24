AK Parti'nin Olağan Büyük Kongresine MHP geniş heyetle katıldı - Son Dakika

Öte yandan kongrede, Ceyhun Çelikten'e ait "İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır" şarkıları çalınırken, kongreyi izlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

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