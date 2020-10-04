AK Parti'nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu - Son Dakika

AK Parti Orhangazi ilçe teşkilatının 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. 400 delegenin tamamına yakınının katıldığı kongreye tek aday olarak giren Gökhan Ulusu AK Parti'nin Orhangazi yeni ilçe başkanı oldu. Gökhan Ulusu'nun yenilenen listesinde ise genç isimler dikkat çekiyor.

AK Parti Orhangazi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısına AK Parti Genel Başkan yardımcısı Vedat Demiröz, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri Zafer Işık ve Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, MHP ilçe başkanı Çetin İnci, CHP ilçe başkanı Ender Teke, İyi Parti ilçe başkanı İsmail Kaya, SP ilçe başkanı Yakup Yıldırım, Yeniden Refah Partisi ilçe başkan yardımcısı Abdullah Şahin, Vatan Partisi ilçe başkanı Hüseyin Ertaş, siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar çevre il ve ilçelerden gelen AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Yunanistan 50 yılını ipotek altına aldı"

Protokol üyelerinin selamlama konuşmaları yaptığı genel kurulda gündeme dair konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Yunanistan ve Fransa ile ilgili yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Bugünlerde bize kafa tutmaya çalışan işte Yunanistan. İstanbul'dan daha küçük, kendi sırtını dayamış Avrupa Birliği'ne (AB), ahkam kesiyor. IMF'ye gitti, Merkel'in dizinin dibine çöktü, 150 milyar avro borç aldı. Yunanistan'ın bugün dış borcu 500 milyar dolara yaklaşmış. Yıllarca Osmanlı'nın çevresini saranlar, bugün yine aynı emellerle Türkiye'nin çevresini sarmaya çalışıyorlar. Yunanistan, 50 yılını ipotek altına almıştır, haberi yok. Fransa'nın tazyikine geliyor ve kafa tutmaya çalışıyor, 'Akdeniz'in doğusunda gelmiş, Türkiye ne arıyor' diye. Hangi gücünle bize kafa tutuyorsun? Hele Fransa. Kıbrıs'ta senin garantörlüğün yok. Doğu Akdeniz'de sınırın yok. Sen ne diye buralarda geliyorsun, onu bunu teşvik ediyorsun, laflar söylüyorsun hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanımıza? Neden, çünkü AB liderlik savaşı var. Fransa'da seçimler yaklaştı. AB'den İngiltere ayrıldı. Şimdi tabii Almanya ağırlıkta, Fransa da buradan pay çıkarmaya çalışıyor. Almanya ile Fransa birbirlerini sevmezler. AB geri adım atmak zorunda ki attı. 60 yıla yakın bizi kapının önünde bekletiyor, almıyor. Niye almıyorsun? Türkiye'nin ekonomisi Yunanistan'dan daha mı geri? Kıbrıs Rum Kesimi'nden daha mı geri? Sana üye olan en az 15 ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomimiz var ama almazlar. Niye? Kültürümüz farklı, inancımız farklı. O nedenle biz birlik ve beraberlik içindeyiz. İşte Orhangazi'deki birlikteliği bütün ülke sathına yayacağız ve inşallah bu ülkeyi çok daha iyi noktalara götüreceğiz" dedi.

400 delegenin tamamına yakını katıldı

AK Parti'nin Kapalı Spor Salonu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları arasında yapılan kongresinde 400 delegenin tamamına yakını kongreye katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise Bölge Koordinatör Milletvekili Muhammet Balta yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını önceki dönem ilçe başkanı Fahrettin Uludağ yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi ve Bursa'da yapılan çalışmalar ile ilgili delegelere bilgi aktardı. Programda daha sonra sırasıyla AK Parti il başkanı Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz konuşma yaptılar.

Gökhan Ulusu yeni ilçe başkanı oldu

Konuşmaların ardından AK Parti Orhangazi ilçe teşkilatının faaliyet raporu, hesap raporları ile tahmini bütçe görüşüldü. Ardından ise eski yönetimin ibrası oy birliği ile kabul edildikten sonra seçimler maddesine geçildi. Yapılan oylama sonrasında kongreye tek aday olarak giren Gökhan Ulusu AK Parti'nin Orhangazi ilçe başkanı seçildi. AK Parti Orhangazi İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan; Gökhan Ulusu,

Yönetim Kurulu; Abdullah Çelebi, Arzu Buğrahan, Emin Bektaş, Fatma Bilgin, Fulya Kurt, Gülten Erdağı Güngör, İbrahim Altuntaş, İlyas Aygün, Kadir Köse, Lütfi Bakırdan, Nesrin Yurdakul, Oğuzhan Hatipoğlu, Onur Çamkerten, Osman Yılmaz, Özbay Öztürk, Rasim Çiftçi, Remzi Bayram, Ümit Baykan, Yasin Gürses

AK Parti İl Delegeleri; Abdullah Çelebi, Bekir Aydın, Ergül Aydın, Eşref Değerli, Fahrettin Uludağ, Gökhan Ulusu, Hasan Turan, İlyas Aygün, İsmail Aydın, Lütfi Bakırdan, Mutafa Kaya, Nesrin Yurdakul, Neşet Çağlayan. - BURSA