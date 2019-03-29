AK Parti'nin Pendik Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Çıkmış ne diyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli." dedi.



Erdoğan, partisince Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen Pendik mitinginde, CHP'nin "çöp, çukur, çamur, çarpık kentleşme" demek olduğunu, bunların hepsini AK Parti'nin tersine çevirdiğini dile getirdi.



Pazar günkü seçimde Pendik halkının desteğine talip olduklarını ifade eden Erdoğan, "Pendik'te hangi partilerin aday gösterdiğini, hangilerinin aday göstermediğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın hangi amaçla huzurunuza geldiğini, diğerlerinin de ortada olan ve gizlenmeye çalışan destekçileriyle nasıl bir araya geldiklerini anlatmaya gerek yok." diye konuştu.



Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz darbe girişiminin bir araya getirdiğine değinerek, "15 Temmuz'da Sayın Bahçeli ile bir araya geldik. O günden itibaren biz Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. O gece 23.15'te Bay Kemal FETÖ'cülerin idare ettiği tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesine gitti. Ben de damadım, şu andaki hazine ve maliye bakanımız, eşim, kızım, torunlarımla beraber 01.15'te Atatürk Havalimanı'na indim. On binler oradaydı. Biz de oraya indik, halkımızla beraber olduk, bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. 16 saatte o darbeyi geri çevirdik, ama sizinle yaptık." dedi.



Karanlık mahfillerde listeler hazırlandığını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Bunlarla yönetilen bir süreç var ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli, saklı tarafı kalmadı, hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Daha seçilmeden belediye başkanlarının tepesine binenlerin, yarın İstanbul'u ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Ne kadar bilgi sahibisin, ne kadar bu ülkeyi yönetme imkanının var."



"Böyle bir üçlü mü Pendik'e iyi hizmet verir yoksa üstü Şişhane altı kaval mı?"



Erdoğan, kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, İDO genel müdürü, başbakan olduğu dönemde ulaştırma bakanı olduğunu hatırlatarak, "Daha sonra kendisini daha ileri seviyeye başbakanlığa taşıdık. Ardından TBMM Başkanlığına getirdik. Şimdi de İstanbul'a sıradan birisi olmaz. Ne dedik? 'Binali Bey gel, İstanbul'a seni büyükşehir belediye başkanı yapacağız. İstanbul'a bu yakışır. At binenin kılıç kuşananın. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul, 15,5 milyon... Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali Kardeşimizin dünyada elhamdülillah birçok liderlerle münasebeti oldu. Dünyayı tanıyor, biliyor. Bay Ekrem, sen nereyi tanıyorsun ya, dur bakalım. Bu iş öyle kolay değil. Daha iyi olacak." diye konuştu.



"Bir tarafta cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz, 4,5 yıl daha o makamda mı? Binali Kardeşimi de inşallah pazar akşamı görevlendiriyor muyuz? Ahmet Cin Kardeşimi de Pendik'e görevlendiriyor muyuz?" diye sorduğu katılımcılardan, "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Şimdi soruyorum, böyle bir üçlü mü Pendik'e daha iyi hizmet verir yoksa üstü şişhane altı kaval mı?" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Binali Beyin tek borcu İstanbul'adır. Dolayısıyla hiç kimse seçimden sonra Binali Bey'e gelip de diyet ödetmeye kalkamaz Kandil'dekiler veya Pensilvanya'dakiler gibi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim sorumluluğumuz Allah'a ve millete." dedi.



(Sürecek)

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