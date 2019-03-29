AK Parti'nin Pendik Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal İstiklal Marşı'nı söylüyor, yanındakiler de. Ama CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal İstiklal Marşı'nı söylüyor, yanındakiler de. Ama CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin, İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bayrak diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk bayrağını göremezsiniz." dedi.



Erdoğan, partisinin Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen Pendik mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül'ün, İstiklal Marşı'nı okumadığını belirtti.



Erdoğan, "Bay Kemal İstiklal Marşı'nı söylüyor, yanındakiler de. Ama CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin, İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bayrak diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk bayrağını göremezsiniz. Şimdi bunlarla CHP el ele, kol kola. Sözde İYİ Parti bunlarla el ele, kol kola. Sözde Saadet bunlarla el ele, kol kola. Nereden nereye." diye konuştu.



İlçeye 3 bin 547 derslikli 297 okul yapıldı



Bugüne kadar İstanbul'a ve Pendik'e getirdikleri hizmetlerin en yakın şahitlerinin vatandaşlar olduğunu ifade eden Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yılda neler yaptınız" dediğini belirterek, ilçeye ve İstanbul'a yapılan yatırımların videosunu gösterdi.



Eğitimde ilçeye 3 bin 547 derslikli 297 okul yapıldığı bilgisini veren Erdoğan, Sancaktepe'ye 3 bin 500 yataklı büyük şehir hastanesi yapmak için ihale hazırlıklarının başladığını söyledi.



Pendik'e de büyük bir bölge hastanesinin yapılacağını vurgulayan Erdoğan, Sancaktepe'nin yarım saat uzakta olduğunu, bu sürenin ambulansla daha da kısalacağını söyledi.



"Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." diyen Erdoğan, 535 yataklı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle 5 sağlık tesisi inşa ettiklerini, TOKİ olarak 2 bin 180 konutun tamamlanıp sahiplerine teslim edildiğini anlattı.



"Azmedersek, Rabbim neticesini verir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyol ve kavşaklar yapıldığını da dile getirerek, şöyle konuştu:



"Ama onların buralarda zaten en ufak bir eseri yok ki. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı çalışmıyordu. Biz geldik, çalıştırdık ve yetmedi şimdi yeni bir pist yapıyoruz. Niye? İş bilenin, kılıç kuşananın. Gebze Halkalı Banliyö Hattı'nı açtık. Bunu Marmaray'la bağladık ve Anadolu'yu Avrupa Yakasına Marmaray'la bağlamış olduk. 26 kilometrelik Kadıköy, Kartal, Pendik, Tavşantepe Metro Hattı'nı ilçemize kazandırdık. Çeşitli bölgelerimizde 15 adet yol, 18 adet köprü kavşak ve bağlantı yollarını tamamladık. Mahallelerimize 45 park yaptık. 4 parkın yapımına devam ediyoruz. Millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle buraları daha da zenginleştireceğiz."



İstanbul'un susuzluk çektiği, çöp dağlarının olduğu dönemleri anımsatan Erdoğan, "CHP, çöp, çukur, çamur demektir." dedi.



Erdoğan, kendisinin Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Cin'in de Pendik Belediye Başkanı olarak çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayarak, "Ama sizden ricam şu. Bir yarınımız var. Çalışalım, koşalım, hiç ümitsiz olmayın. Unutmayın, azmedersek, tevekkül edelim, Rabbim neticesini verir. Kaç kişiyi acaba biz ikna edebiliriz. Şunları anlatın. Kalplerin sahibi Allah'tır. Bizim görevimiz tebliğ, netice Allah'a ait. Çok çalışacağız, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini evlerine davet eden vatandaşları seçim sonrası ziyaret edeceğini söyledi.



Rabia işareti yapan Erdoğan, "Bu Rabia'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Bu Rabia'da şehit Esma'nın ruhu var. " diyerek sözlerini tamamladı.



Notlar



Gönül belediyeciliğini anlatan kısa bir film sunulan mitingde, alanı dolduran vatandaşlar Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıdı.



Vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi tezahüratlarında bulundu.



Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Pendik Belediye Başkanı Adayı Ahmet Cin de katıldı.



(Bitti)

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