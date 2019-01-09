Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin, Personel Sayısı 500'ün Altında Olan İşletmelere 150, 500 Üstünde Olan İşletmelere 100...

AK Parti'nin, Personel Sayısı 500'ün Altında Olan İşletmelere 150, 500 Üstünde Olan İşletmelere 100...

1 saat önce

AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik...

AK Parti'nin, Personel Sayısı 500'ün Altında Olan İşletmelere 150, 500 Üstünde Olan İşletmelere 100..., System.String[]
AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Politika
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