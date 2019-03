AK Parti'nin Rize Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın? Rahmetli Erbakan Hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi?" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Rize'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



"Has bahçe içinde gülümsün Rize, gönül gözüm, gönül dilimsin Rize, senin yüreğimde ayrı yerin var, baba ocağımsın, ilimsin Rize. Rize, baba ocağım, ana yurdum Rize." sözleriyle konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm hemşehrilerini selamladı.



Tüm ilçeleri de tek tek selamlayan Erdoğan, "Başındaki çemberin dalı var çiçeği yok, ha bu deli gönlümün sizden geçeceği yok. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez, Allah'ın izniyle Rize de bizden vazgeçmez." diye konuştu.



Her fırsatta Rize'ye gelerek, burada konakladığını ve hemşehrileriyle hasret giderdiklerini belirten Erdoğan, dün Ardahan ve Artvin'de miting ve toplu açılış töreni yaptıklarını hatırlattı.



Yarın Ordu ve Samsun programlarına katılarak, Ankara'ya döneceğini bildiren Erdoğan, "Rize'den aldığımız güçle enerjiyle moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Bu seçimlerde de Rize'den rekor beklediğini vurgulayarak, vatandaşlara, "Rekora hazır mıyız? Türkiye'de 1 numara olacak mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Siz isterseniz yaparsınız. Ben size inanıyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum." ifadesini kullandı.



Kadın ve gençlere "Kapı kapı dolaşıyoruz değil mi?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anlatacaklarımı bilmeyenlere de anlatmanızı bekliyorum. Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kimler olduğunu anlıyorsunuz. Kim onlar? Malum, Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli, ülkesinin ve evlatlarının istikbali söz konusu olduğunda mücadele safının en önünde yer alır mı? Rize, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Rize, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Rize, 31 Mart'ta bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi, gönül işi' diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Rize, 31 Mart'ta merkezde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?"



Vatandaşlara "Rabia çok önemli, öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun." diyen ve vatandaşlarla birlikte, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarlayan Erdoğan, "Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur İttifakı'nın karşısına bir yanda Feto'yu, bir yanda PKK'yı alıp önüne birkaç parti katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize'm budur." diye konuştu.



"Bizim arkamızda da halk var, hak var"



Vatandaşlara, alandaki ekranlardan HDP'li bazı yöneticilerin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doğu Karadeniz'den, Rize'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Bizde Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var, Karadeniz var, Akdeniz var, Orta Anadolu var, Ege var, Marmara var, 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum; Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın? Rahmetli Erbakan Hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi? Ah kardeşlerim ah, ne hallere düştük, ne hallere.



Şu hale bak durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar 'Atatürk'ün partisi.' Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var? Şu CHP'ye 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? Onun için Türkiye'nin neresinde benim Rizeli hemşehrilerim varsa, bunları telefonlarla arayacak mıyız? Hepsini arayalım, hepsine bu durumları anlatalım. Ne diyor? 'Bizim arkamızda PKK var' diyor, 'Bizim arkamızda YPG var' diyor. Hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, Hakk var, Hakk."



İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol." ifadelerini aktaran Erdoğan, "Bizim yolumuz bu ama onların yolu da onlar da İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor, hey gidi hey. İşte bunlara 31 Mart'ta gerek Batı'da, gerek Doğu, Güneydoğu, her yerde gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz." dedi.



