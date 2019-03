AK Parti'nin Rize Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak." dedi.



Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki önemli müjde vermek istediğini belirterek, ilkinin tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların elektrik abonelikleriyle ilgili olduğunu söyledi. Bu kapsamda, elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişleteceklerini bildiren Erdoğan, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz." dedi.



İkinci müjdenin de yeni sondaj gemisiyle ilgili olduğunu kaydeden Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin halen Antalya açıklarında faaliyet gösterdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Yeni gemimizi aldık, adını 'Yavuz' olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."



Fatih ve Yavuz adlı gemilerin bu doğrultuda atılmış önemli birer adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar, arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum." diye konuştu.



"Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor"



CHP'nin bu çalışmalardan da çok rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Korkuyor, 'ya bulurlarsa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis'te gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kimse, hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken, içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece Feto ve bölücü örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken, onlar Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar."



Erdoğan, şu anda bulundukları yerde cep telefonlarıyla iletişimin yerli baz istasyonu "ULAK" tarafından sağlandığına dikkati çekerek, mitinglerinin sosyal medyadaki yayınlarının da bu baz istasyonları üzerinden yapıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:



"Türkiye bunların eline kalsa inanın yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk. Geçmişte Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan hangi adım, hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde, tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler. Şimdi bizim insansız hava araçlarımız var mı? Silahlı insansız hava araçlarımız var mı? Şimdi daha büyükleri yapılıyor. Şimdi uçağımızı da yapmaya hazırlanıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bunlara hak ettikleri dersi vereceğiz."



Notlar



Miting alanında, "Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış yere vurmaz, öz evladı var iken başka adres aramaz", "Reis'in şehri Reis'in gençliği" şeklindeki pankartlar dikkati çekti. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynadığı gençlik yıllarından bir fotoğrafın bulunduğu bir başka pankartta ise "Sayende gençler ilk 11'de" şeklindeki ifadenin yer aldığı görüldü.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından hazırlanan pankartta da "Adınızı taşıyan üniversitede okumanın gururunu yaşıyoruz" ifadesi yer aldı.



Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin de birer konuşma yaptı.



Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada mitinge gelenlere içerisinde çay olan kenevirden yapılan bez çanta dağıttı.



Mitinge, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.



(Bitti)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

