AK Parti'nin Sakarya Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Arifiye'deki ana bakım fabrikası) Bay Kemal ne diyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Arifiye'deki ana bakım fabrikası) Bay Kemal ne diyor? 'Sattılar.' Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla. Ben her şeyi bırakmaya varım. Ama sen, siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değilsin. Yalancısın. Akşam yalan, sabah yalan." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Sakarya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kente 17 yılda 24 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, eğitimde 3 bin 136 yeni derslik inşa ettiklerini, 86 binden fazla öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü şehre 2. devlet üniversitesi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduklarını anlattı.



Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 554 kişi kapasiteli yurtları açtıklarını, 2 yıla kadar Pamukova'da 250 kişilik bir yurt daha açacaklarını belirten Erdoğan, şehre 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, spor salonları, futbol sahaları inşa ettiklerini söyledi.



Erdoğan, eski stadın yerine yapacakları Millet Bahçesi'nin çalışmalarına da yakında başlayacaklarını müjdeleyerek, 2020'de Türkiye'de ilk defa yapılacak Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nı Sakarya'ya getirdiklerini aktardı.



Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sporcuların yanında, tüm halka da hizmet verdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellilerimize toplamda 1,3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplam bin 335 yataklı, 17'si hastane olmak üzere, 47 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte 6 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. İhale sürecinde olan bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizin yapımına inşallah yakında başlıyoruz. Sakarya'da bugüne kadar 7 bin 362 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. Adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi için Sakarya'da İstinaf Mahkemesini faaliyete geçirdik. Ulaştırmada 133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 268 kilometre ilave ile 401 kilometreye çıkardık."



Sakarya'ya yatırımlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Kurtköy ve Odayeri-Yassıören aralarını daha önce trafiğe açtıklarını hatırlatarak, Çatalca Yassıören kesimiyle, Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasının resmi açılışını da üç gün önce Çatalca'da yaptıklarını söyledi.



Buradan Kocaeli'ne geçip, orada mitingi yapıp, canlı bağlantıyla otoyolun yaklaşık 45 kilometrelik kesiminin daha açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Erdoğan, "Projenin 257 kilometrelik Kurtköy-Akyazı kesiminin tamamını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu otoyolun, ana yol, bağlantı yolu ve kavşak kollarıyla birlikte 67 kilometresi Sakarya il sınırları içindedir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul-İzmir Otoyolu'na da bağlantısını sağlayarak bu iki projeyi birbirine entegre ediyoruz. Böylece Marmara Bölgesinin kuzey-güney ve doğu-batı aksında konforlu bir güvenli erişim sağlamış oluyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki bir diğer önemli yol projesinin de Karasu Tüneli'nin de içinde olduğu Kaynarca-Karasu-Kocaeli-Ankara Hududu Bölünmüş Yolu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Buradaki çalışmaları da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Yapımı devam eden Akyazı-Dokurcun-Ballıkaya varyantı bölünmüş yolunu, İstanbul, Edirne, Gümüşova otoyollarındaki çalışmaları da seneye tamamlıyoruz. Adapazarı-Hendek ayrımı, Karapürçek Akyazı yolundaki çalışmaları, Körfez Kavşağı, Gümüşova Kavşağı'ndaki çalışmaları, Sinanoğlu Limandere şehir geçişini ve Sakarya Topça Köprülü Kavşağı'nı da bu yıl bitiriyoruz. Çevreyolu dahil, İznik-Mekece yolunu ise 2 yıla kadar tamamlıyoruz."



"Karasu Limanı Karadeniz'den dünyaya açılan kapı olmaya adaydır"



Erdoğan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, aynı zamanda Sakarya'nın projesi olduğunu belirterek, "Hızlı treni getirmenin yanında Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurmak da şüphesiz bize nasip oldu. Bunu biz kurduk. Türkiye'de teknolojisi bulunmayan her türlü hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını artık Sakarya'da üretiyoruz. Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze-Halkalı Hızlı Tren Hattı, İpek Demiryolu'nun ülkemizden geçen bölümünün önemli bir bağlantısını oluşturuyor. Bu projeyi de yakında hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.



Sakarya sanayisi için çok önemli bir proje olan ve yapımı için temeli 1995'te atılan Karasu Limanı'nı tamamlayarak, işletmeye açtıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sahip olduğu kapasite ve sunduğu taşıma avantajlarıyla bu liman Karadeniz'den dünyaya açılan kapı olmaya adaydır. Şehri, Karasu Limanı'na ve sanayi tesislerine bağlayacak demiryolu projemizin yapımı devam ediyor. Bu demiryolunu Ereğli ve Bartın limanlarına bağlayacak bir başka projemizin etüt çalışmaları da sürüyor. Ada Ekspresi'nin seferleri yüksek hızlı tren çalışmaları sebebiyle durdurulmuştu. Sakarya'nın bu imkandan daha fazla ayrı kalmasına gönlüm razı olmadı. Hemen seferlerin başlatılması talimatını verdim ve ilk tren cumartesi günü öğle vakti yanımızdaki istasyona ulaştı. Bundan sonra her gün 5 gidiş, 5 geliş olacak şekilde Adapazarı-Pendik arasında sefer yapacak. Hayırlı olsun. Sakarya'da iki baraj, bir gölet inşa ettik. 3 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Bunlardan biri de şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Ballıkaya Barajı'dır. İnşallah bu barajı da yakında hizmete alıyoruz. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle, 38 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapım çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 44 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız."



"Bu Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda inşa ettikleri 53 adet taşkın koruma tesisiyle, 151 yerleşim yeri ve 130 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını, Sakaryalı çiftçilere toplam 1,4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini söyledi.



Sakarya'da son 17 yılda Karasu, Cevizli ve Kaynarca mobilya ihtisas organize sanayi bölgelerine bir teknopark, 16 Ar-Ge merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduklarını dile getiren Erdoğan, kentte yatırımcılara 13 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 36 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Endüstri bölgesi olarak belirlediğimiz 222 hektar alan üzerine kurulan BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü'nün temelini 13 Ocak'ta bizzat attım. Bu tesise tank, zırhlı araç, askeri kamyon, ticari araç, motor, hızlı tren ve metro gibi pek çok üretim hattı yer alacak. Yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak bu tesis tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. İlk etabı bu yıl, ikinci etabı ise seneye devreye girecek tesisle kendi ihtiyaçlarımızı karşılama yanında, yılık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece Sakarya ile birlikte tüm Türkiye'nin iftihar kaynağı olacak dev bir yatırım Sakarya'da hayata geçmiş olacak. Şimdi bir şeye geliyorum, bu Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan. Arifiye'de ana bakım fabrikası, fırtına obüsü, poyraz mühimmat aracı, silahlı kuvvetlerimiz için çeşitli paletli araçlar, dürbünler ve optik malzemeler üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayimizin birikiminde önemli yeri olan bu tesisi, modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda böyle bir fabrikayı en az oraya yapılacak yatırım için 50 milyon dolar gerekiyordu."



Burada çok daha farklı bir adım attıklarını, yüksek teknolojiye ve hızlı iş üretme süreçlerine geçmeye hemen ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bunun için Arifiye'deki ana bakım fabrikasının işletmesini gereken yatırımları da yapmak, modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak üzere, BMC'de yüzde 50-50 Katar ile orada ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı Katar-Türk iş birliği olan BMC'ye devrettik. Bay Kemal ne diyor? 'Sattılar' diyor. Satılan birisi varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla. Ben her şeyi bırakmaya varım. Ama sen, siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değilsin. Yalancısın. Akşam yalan, sabah yalan.



Man Adası diye bir şey tutturdun, mahkemede 2,5 milyona mahkum oldun. Şimdi yargı kararını bekliyoruz. Onlar da bir yardım sandığı kurdular. Bay Kemal için milletvekilleri 5'er bin lira veriyorlar. Ben de inşallah yargı onayı geldiği zaman 2,5 milyonu Mehmetçik'e Yardım Vakfımız var, oraya vereceğim. Bu fabrikanın arazisi, taşınmazları, tezgahları, ekipmanları, her şeyi devlete ait olarak kalacak, sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına. Burada çalışan işçilerimiz de hiçbir hak kaybı yaşamadan üretimine devam edecek. Zaten burada yapılacak modernizasyonlar ve üretim artışı sonucunda ister istemez ilave istihdama da ihtiyaç duyulacak. Böylece hem Türk savunma sanayi hem de Sakarya'nın savunma sanayimizdeki yeri daha da güçlenmiş olacak. "



Erdoğan, göreve geldiklerinde savunma sanayinin yüzde 20'sinin yerli olduğunu, şimdi ise yüzde 70'e ulaşıldığını anlattı.



Ereğli Demir Çelik Fabrikası kurulacağı zaman, CHP zihniyetinin ona da karşı çıktığını belirten Erdoğan, "Bunlar yapmak için yok, bunlar yıkmak için var." dedi.



Sakarya'daki 65 bin iş yerine 1,5 katrilyon liralık SGK'nın prim teşviki verdiğini ifade eden Erdoğan, Sakarya'ya ve 15 ilçesine doğalgaz sağladıklarını, bunların şehre kazandırdıkları hizmetlerin bir kısmı olduğunu, gelecek dönemde Sakarya'yı daha büyük yatırımlarla tanıştırmaya devam edeceklerini kaydetti.



Notlar



Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti ve MHP Sakarya Milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter pistinden meydana otobüsle gelirken, yol üzerinde oyuncak, çay ve kitap dağıttı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan miting sonunda da vatandaşlara bez çanta içerisinde çay dağıttı. Erdoğan son olarak 16 AK Parti ve bir Cumhur İttifakı Adayı ile sahnede halkı selamlarken "Bir Aşk Hikayesi" şarkısını seslendirdi.



(Bitti)

