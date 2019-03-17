Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Sakarya Mitingine Doğru

AK Parti'nin Sakarya Mitingine Doğru

1 saat önce

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart'ta kentte düzenleyeceği mitingin hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

AK Parti'nin Sakarya Mitingine Doğru, System.String[]
AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart'ta kentte düzenleyeceği mitingin hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Tever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart saat 14.00'te Demokrasi Meydanı'na gelerek vatandaşlara sesleneceğini belirtti.

İl Başkanlığı olarak çalışmalara devam ettiklerini, miting için partide özel komisyon kurulduğunu ifade eden Tever, "Komisyon, her gün düzenli olarak toplantı yaparak, tüm hazırlıkları gözden geçiriyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Duyurularımızı her platformda sosyal medya ve yerel basınımız başta olmak üzere dijital medyanın tüm nimetlerinden yararlanarak yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Tever, ?teşkilat mensupları ve vatandaşların miting alanına taşınması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Miting programına tüm Sakaryalı hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sakarya, tüm seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gösterdi. Şimdi de aynı iradeyi göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına yürekten inanıyor, başkomutanımızı huzur bulduğu Sakaryamız'da karşılamak için sabırsızlanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:32 Kaynak: AA

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