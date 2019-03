AK Parti'nin Samsun Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP ve şürekası, sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; aynı zamanda bizim milletle yürümemize, milletle yol almamıza, milletimizle kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor." dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın "AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın" diyerek insanlara beddua ettiğini belirten Erdoğan, "Genel başkanları da bir önceki seçimde 'AK Parti'ye oy vermek günah' diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri günahla sevabı anladın da ayırdın." diye konuştu.



"Bunların istismar edemeyecekleri hiçbir kavram yok." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri ilke, prensip yok. Bunların koltuklarını korumak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil giremeyecekleri iş birliği yok. İkballeri, kişisel hırsları için her şeyi yaparlar, her türlü rezilliği işlerler. Şimdi de bölücü örgüte müzahir partinin militanlarını CHP listelerinden belediye meclislerine sızdırmanın gayreti içindeler. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimleri sonrasında terör örgütü, Suriye'den kazdıkları tünellerle güneydoğu bölgemizdeki kimi ilçelerimizin bazı mahallerini yıkıp yakmıştı.



O tünellerden silah geçirerek bomba, mühimmat, patlayıcı geçirerek militan sızdırarak milletimize eziyet etmişlerdi. Biz o tünelleri, o hainlerin başına yıktık, hepsini de perişan ettik. Cudi'de yıktık, Gabar'da yıktık, Tendürek'te yıktık, Kandil'de yıktık, yıkacağız..."



Kahraman güvenlik güçlerinin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettiklerini belirten Erdoğan, "O gün başarılı olamayanlar, bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar, bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyasi artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.



"31 Mart, ülkemiz için sadece belediye değil aynı zamanda bir beka seçimi"



HDP'li yöneticilerinin konuşmalarını dinleten Erdoğan, "Samsun'dan Türkiye'ye sesleniyorum; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.



Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgelerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Bizim bölgelerimiz bunlar. Bunlar eğer Kürdistan diyorlarsa buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, oraya yürüsünler. Şimdi bunlar kimle kol kola? CHP ile kol kola. Kiminle kol kola? Sözde İYİ Parti ile kol kola, Saadet ile kol kola öyle mi? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili Peygamberimiz ne diyor, ne buyuruyor; 'Kişi sevdikleriyle beraberdir'. Çıkıyor mu her şey ortaya? Çıkıyor. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?." diye konuştu.



HDP'li yöneticinin "Bizim arkamızda PKK, YPG var, şu var bu var" dediğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bunlara buradan sesleniyorum; biz sırtımızı halkımıza ve Hakk'a dayadık, Hakk'a. İşte onun için 31 Mart ülkemiz için sadece belediye değil aynı zamanda bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart'ta sadece Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını seçmeyeceksiniz, 31 Mart'ta sadece ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları seçmeyeceksiniz, 31 Mart'ta bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta çok güçlü bir ders vereceksiniz. 31 Mart'ta ülkemizi bölmek isteyenlere, sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız. 31 Mart'ta milletimizin birliğine, dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine saldıranları sandıkta sizler püskürteceksiniz."



31 Mart'ta sandığa gitmenin ihmal edilmemesini isteyen Erdoğan, yakınları da sandığa götürmek gerektiğine işaret etti.



Samsunluların sadece Samsun'da değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde de bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hepsini arayacaksınız, telefonla arayıp bulup onlara bu beka meselesini, 31 Mart'ı hatırlatacaksınız. Hep beraber çalışacağız, koşturacağız. 31 Mart akşamı da inşallah bu mutluluğu aynen Türkiye'de yaşayacağız." diye konuştu.



"Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş." sözünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bunlar da yayın organlarıyla, sosyal medya hesaplarıyla militan gazetecilerle milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Meydanlardaki bu sevdayı taşıma diyerek, montaj diyerek bindirilmiş kıta diyerek aşağılamaya çalışıyor. Şu alanda Samsun'dan başka buraya gelen var mı? Hey gidi Bay Kemal. Hey gidi Bay Kemal'in yandaşları, burada Samsun var Samsun. 'Buraya para için kömür için patates soğan için geliyorlar.' diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelenler var.



Her seçim döneminde yaptıkları fakat her defasında milletten derslerini aldıkları yalan masa başı haberciliğine yine başladılar. Geçen gün CHP'nin yayın organı gibi hareket eden bir gazete çıkmış bizim bir mitingimize iftira atıyor. Geçmişi darbe şakşakçılığı ile milli irade düşmanlığı ile dolu bu gazete, mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa biz insanı iliklerine kadar donduran bu soğuğa rağmen güzel ve coşkulu bir miting yaptık. Kar, bora, fırtına demedik. İşte Ardahan'daydım, kar, bora meydan maşallah tıklım tıklım dolu. Artvin'e geldim öyle, Erzurum eksi 7 derece. Orada da mitingimizi yaptık. Durmak yok, o kadar. Milletimizle sokağa ayaza aldırmadan kucaklaştık, hasret giderdik. Dün Rize, Trabzon mitinglerimizi yaptık. Bugün Ordu muhteşemdi. Selam var size Ordu'dan. Şimdi de Samsun'dayız. Yarın Zonguldak, Bartın durmak yok yola devam. Mitingi yaptığımız illerimizdeki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ben sizi Allah için seviyorum. Sizinle bu fakiri sevdiğinize inanıyorum. Bu hizmet sadece Allah içindir."



Erdoğan, alandakilerin sloganları üzerine, "Ben de sizlere aşığım ama onlar bu aşkı anlamaz. Aşk nedir biliyor musunuz, aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır." dedi.



(Sürecek)

