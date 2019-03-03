AK Parti'nin Samsun Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan, CHP'nin salon toplantılarıyla "dostlar alışverişte görsün" kabilinden üç beş mitingle seçim dönemini geçirmeye çalıştığını, AK Parti'nin illerin, ilçelerin en büyük meydanlarında yüzbinlerle buluştuğunu belirtti.



Haritayı renklere bölmeden, her ile, ilçeye 82 milyona ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, mitinglerin sadece bir seçim çalışması değil, aynı zamanda milletle istişare ettikleri gönül meclisleri olduğunu söyledi.



"Mitingler bizim ilham aldığımız, güç aldığımız daha büyük mücadeleler için kuvvet topladığımız en önemli enerji kaynağımızdır." diyen Erdoğan, mitinglerin meydanların, sokağın sesine aracısız kulak verme vesilesi olduğunu ifade etti.



Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Çünkü bu meydanda hesap yok, bu meydanda sadece muhabbet var." diye konuştu.



Bu yolculuğun Kuvayımilliye ruhuyla olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu meydanda bir asır önce ülkeyi bağımsızlığa taşıyan cesaret ve inanç bulunduğunu belirtti. Erdoğan, "Onlar çatlasalar da patlasalar da aramızdaki şu muhabbeti kıskansalar da biz sevmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Millet kıraathanesini inşa edeceğiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'a son 17 yılda yaptıkları yatırımlara ilişkin bilgi verdi.



Samsun'a 29 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, 4 bin 832 yeni derslik yaptıklarını söyledi. Erdoğan, şehre Samsun Üniversitesini kazandırdıklarını, 8 bin 865 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını kaydetti.



Bu yıl içinde Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerinde bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açacaklarını aktaran Erdoğan, bir kaç yıla kadar Samsun, Tekkeköy ve Terme'de toplamda 4 bin 550 kapasiteli yurt binalarının faliyete geçirileceğini anlattı.



Samsun'a bir çok spor tesisi kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Samsun'da eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinin bir köşesine de millet kıraathanesini inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.



Erdoğan, 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin, 250 yataklı Samsun Fizik, Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesi'nin, 200 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin ihale süreçlerinin devam ettiğini, bunların en kısa sürede neticelendirilip yapımına başlanacağını bildirdi.



"Projeyle ilgili çalışmaların startını veriyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun batı çevre yolunun kamulaştırılmasını Büyükşehir Belediyemiz, ihalesini de Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapacak. Böylece projeyle ilgili çalışmaların startını buradan veriyorum." dedi.



Vezirköprü geçişi yolunun, Havza-Kurt Köprüsü yolunun, Samsun-Çarşamba-Terme ve havalimanı bağlantı yolunun ve Samsun-Çarşamba devlet yolundaki köprülerin kavşakların ve bağlantı yollarının bu yıl bitirileceğinin bilgisini veren Erdoğan, Ladik-Taşova yolunun ve Kavak ilçesindeki Atayolu üzerindeki köprülerin seneye tamamlanacağını kaydetti.



Erdoğan, Çarşamba-Ayvacık yolundaki, Asarcık-Kavak arasındaki muhtelif kesimlerin de bir kaç yıl içinde bitirileceğini ifade etti.



Samsun-Sivas arasındaki hat kesiminin modernizasyonunun, sinyalizasyonunun yapımında sona gelindiğini belirten Erdoğan, bu yıl hattın işletmeye açılacağını vurguladı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin proje çalışmaları devam ediyor. Bu hatla Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demir yolu projesine bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun'un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne Samsun ve Mersin limanlarına olan bağlantısı artık hızlı trenle olacak."



Kenevir müjdesi



Üretimi yıllardır kısıtlı olan kenevir tohumunun Vezirköprülü vatandaşların gayretiyle bugüne getirildiğini söyleyen Erdoğan, Samsun'da bu yıl için 166 dekar alanda kenevir tohumu için sözleşme imzalandığı müjdesini verdi.



Erdoğan, 10 ton tohum üretimi hedeflediklerini, yerli ve milli kenevir üretimiyle ilgili yaklaşık 3 yıldır Samsun'da çalışmaların yürütüldüğünü, artık kenevirden yapılacak gömleklerin Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ihraç edileceğini kaydetti.



"Vezir" ve "narlı" isimlerinde iki kenevir çeşidi için tescil başvurusu yapıldığının bilgisini veren Erdoğan, "Önümüzdeki sene üretime başlamayı, 2023 yılında 200 ton tohumluğa ulaşmayı planlıyoruz. Bu işin pilot ili Samsun olacak." şeklinde konuştu.



Samsunlulara bir başka müjde daha vermek istediğini dile getiren Erdoğan, Samsun'un endüstri bölgesi olması için çalışmaları başlattıklarını, böylece kenti yerli ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti.



Erdoğan, Samsunlu iş adamlarına yaklaşık 8 katrilyon liralık yatırım teşviki sağladıklarını, destekleriyle 19 bin 215 kişilik ilave istihdam oluşturduklarını anlattı ve bu hizmetlerin, yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkmaları gerektiğini söyledi.



İçeride güçlü olmadan dışarıda güçlü politikalar izleyemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, bunun için vatandaşların desteğinin çok çok önemli olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti içinde en ufak bir pürüz olmamalı. Aynı şekilde MHP içinde pürüz olmamalı. İki parti ittifak kurdu. Bunun adı Cumhur ittifakı. Zillet, illet ittifakı değil. Biz bu ittifakı 7 Ağustos Yenikapı'da kurduk." diye konuştu.



"Ölenleri rehin aldılar bunlar"



Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin bir televizyon programında yer alan görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara izleten Erdoğan, "Ondan bir şey olmaz, SSK'yı batıran adam bu şimdi çıkmış tanzim satışlar kurduk ya onu eleştiriyor, 'kuyruklar yaptı' diyor. Yahu asıl kuyruklar sende. Hastanelerin kapısındaki kuyruklar, ilaç kuyrukları... Ölenleri rehin aldılar bunlar." diye konuştu.



Samsun'da CHP'nin aday çıkaramadığını belirten Erdoğan, "Sözde bir İYİ Parti varmış onun adayını destekliyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta Samsun'un destan yazarak, gönül belediyeciliğine "Evet" diyeceğine inandığını dile getirdi.



Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlara kenevirden yapılan bez torbasında çay ikram edeceğini belirterek, "Bu akşam inşallah bu çayları demleyeceksiniz, bana da dua edeceksiniz." dedi.



Notlar



Mitingin yapıldığı alana "1919-1920 Kurtuluş'tan şahlanışa Samsun yine hazır" yazılı pankart asıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay ikram etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem için AK Parti'nin Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu birer konuşma yaptı.



Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da katıldı.



(Bitti)

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