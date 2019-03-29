Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Sarıyer Mitingi

AK Parti'nin Sarıyer Mitingi

29 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart seçimleriyle ilgili iki yaklaşım olduğunu belirterek, "Diyorlar ki 'Bu bir hizmet seçimi, bekayla ne alakası var?' Bu hem beka hem de hizmet seçimidir.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart seçimleriyle ilgili iki yaklaşım olduğunu belirterek, "Diyorlar ki 'Bu bir hizmet seçimi, bekayla ne alakası var?' Bu hem beka hem de hizmet seçimidir." dedi.

Albayrak, AK Parti'nin Sarıyer İstinye Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belediyecilikte çıtayı yükselttiğini vurgulayan Albayrak, AK Parti belediyelerinin bunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Bu seçimde iki yaklaşım olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'Bu bir hizmet seçimi, bekayla ne alakası var?' Bu hem beka hem de hizmet seçimidir. Niye? Belediyecilik, insanlarına hizmetin en iyisini getirmek içindir. Hizmet ekolüne bakıyoruz. Bir tane aday var büyükşehir için. Adam diyor ki 'Şunu yapacağım, bunu yapacağım.' Karadeniz insanı yiğittir, merttir, eğilip-bükülmez, yalanla işi olmaz. Öyle mi? 'Karadenizliyim' diyorsun, söylemine, eylemine bakacağız. ya dedim bu adam, bir önceki dönemde belediye başkanıydı. Ne demiş, ne yapmış diye bana bir video gösterdiler. 2014'te adayken vadettikleri. 37 tane vaadi sıralamış. Bunun kaçta kaçını yapmış? Bir de baktım ki 35'i yalan olmuş. Türkiye ve dünyada icraatlarıyla dünyada marka olmuş büyük bir siyaset adamıdır Binali Yıldırım. Dünyanın dört bir tarafına toplantılara gidiyorum. Gelip diyorlar ki 'Ya sizin iktidarınız döneminde o kadar büyük altyapı ve inşaat projelerini yaptınız ki, bize de anlatın yaptıklarınızı. Yardımcı olur musunuz?' Müthiş bir marka olmuş. Bunu ortaya koyan, icraatta bir numara, adam gibi adam Binali Yıldırım."

Sarıyer'e verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getiren Albayrak, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın kazanması halinde ilçenin hizmete kavuşacağını söyledi.

Salih Bayraktar ise mevcut belediye başkanının Sarıyer halkını aldattığını iddia ederek, seçildiği takdirde tüm vaatlerini yerine getireceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:11 Kaynak: AA

AK Parti, Sarıyer, Güncel
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