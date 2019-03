AK Parti'nin Seçim Günü Hazırlıkları

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlıklarına ilişkin olarak, "118 yerde çağrı merkezi kurduk. Kurduğumuz her çağrı merkezinin başına da birer çağrı merkezi koordinatörü atadık ve onları eğittik. Bu çağrı merkezlerinde, her biri 20-25 sandıktan sorumlu olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Onların sayısı da 7 bin 277'dir." dedi.



Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Seçim İşleri Başkanlığı olarak dün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bundan sonraki süreci planlayarak seçime hazırlık yaptıklarını söyledi.



Süreci, seçim gününden önceki süreç ve seçim günü olarak ikiye ayırmak gerektiğini belirten Yavuz, yarın saat 18.00'de propaganda sürecinin sona ereceğini ve herkesin seçim gününe odaklanacağını ifade etti.



AK Parti'nin "Sonuç Alım Sistemi"



AK Parti'nin seçim sonuçlarını edinebilmek için kurduğu "Sonuç Alım Sistemi" (SAS) ile ilgili bilgi veren Yavuz, "AK Parti'de bu sistem 2014 seçimleri ile birlikte kurgulandı. Bugüne kadar çok büyük bir gelişim kaydederek geldi. Biz iddia ediyoruz ki, bu seçimde geldiğimiz nokta bir hayli öte bir yer." değerlendirmesinde bulundu.



Diğer partilerin de sonuç alabilmek için sistemler kurduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:



"Zarfın içinden pusulalar, çıkartılır çıkartılmaz ilk olarak büyükşehir belediyesine ilişkin oy pusulası ilk kez okunmaya başlıyor. Büyükşehir belediyesine has pusulalar okunmaya başlandığında bizim SAS sistemi devreye giriyor. Görevli arkadaşlarımıza verdiğimiz oy sayım döküm çizelgesine kaydedilmek suretiyle daha diğer pusulalar okunmaya başlanmadan ve sandık sonuç tutanağı imzalı hale gelmeden bizim görevli arkadaşımız yan tarafa geçiyor ve hemen sonucu giriyor. Buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Biz daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyoruz ve sisteme giriyoruz."



"118 yerde çağrı merkezi kurduk"



Yavuz, Sonuç Alım Sistemi sayesinde sandık sonuçlarının genel merkeze sağlıklı bir şekilde aktarılacağının altını çizerek, "118 yerde çağrı merkezi kurduk. Kurduğumuz her çağrı merkezinin başına da birer çağrı merkezi koordinatörü atadık ve onları eğittik. Bu çağrı merkezlerinde her biri 25 sandıktan sorumlu olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Onların sayısı da 7 bin 277'dir." dedi.



İstanbul için ayrı bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Yavuz, "Bin 890 çağrı merkezi görevlisi de İstanbul için belirlendi ve eğitimi yapıldı. Ayrıca 100 kişi asıl ve 50 yedek olmak üzere burada belirlediğimiz arkadaşlarımız var. Topladığımızda 10 bine yakın oluyor." bilgisini verdi.



Yavuz, seçim günü sandık başında görev yapacak parti görevlileri ile ilgili de bilgi vererek, "Merkezlere veri veren görevlilerimiz var. Onların sayısı da 870 bin 161 kişi olarak net gözüküyor." ifadelerini kullandı.



Yavuz, bu seçime özel olarak yapılan bazı çalışmaların da olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ilk kez genel merkezin dördüncü katında bir merkez oluşturduk. İtiraz ve şikayet heyeti hep vardı ama bir merkez oluşturduk ve bu merkeze ilişkin de yazılım kurguladık." şeklinde konuştu.



Tüm pusulalara tek zarf uygulaması



Yavuz, bu yıl ilk kez yerel seçimlerde tek zarf sisteminin uygulanacağını hatırlatarak, AK Parti'nin 2014 seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığı oylarında yüzde 4,19 oranında geçersiz oy oranı olduğunun altını çizdi.



Geçersiz oy oranını azaltma düşüncesiyle yasal bir düzenleme yapıldığını ifade eden Yavuz, "Bu yasal düzenleme ile geçersiz oy oranlarının bu sefer daha da düşeceğini düşünüyoruz." dedi.



Yavuz, önceki seçimlerden farklı olarak, her pusulaya bir zarf yerine tek zarfa tüm pusulaların konulacağına dikkati çekerek, "Tek zarf ilkesinin yerel seçimde ilk kez kullanılıyor olması önemli. Yüzde 4,5 geçersiz oy oranının bu seçimde tek zarf ilkesi sebebiyle yüzde 2'lere kadar düşeceğini bekliyorum. En azından geçen dönemden daha az geçersiz oy olacağını net bir şekilde tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.



CHP'nin seçim sonuçlarına yönelik itirazları



Yüksek Seçim Kurulu'nun uyguladığı sonuç sistemine de değinen Yavuz, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının geçen yerel seçimde de aday olduğunu ve "YSK'den kaynaklı hileler olduğu" iddialarını gündeme getirdiğini belirtti.



Yavuz, hile iddialarına ilişkin CHP'den yapılan bir açıklamaya değinerek şunları söyledi:



"19 Ocak 2019'da o günkü CHP Genel Başkan Yardımcısı yani CHP sisteminin başında bulunan Emrehan Halıcı, bir açıklama yaptı. Diyor ki, 'YSK'ye bizzat biz müracaat ettik ve dedik ki, sonuçları partilerle paylaşın. YSK kabul etti, bizimle ve her partiyle sonuçları paylaştı' diyor. 'YSK işlemlerini son derece şeffaf ve saydam yürütüyor ve bizim talebimiz olur olmaz da bunu kabul etti ve dolayısıyla biz bütün sonuçları izleme şansı bulduk' diyor. Kim diyor? Emrehan Halıcı diyor. 'CHP'nin adayının ileri sürdüğü tezleri tek tek araştırdık, hepsine baktık ve hiçbirinin doğru olmadığını gördük' diyor. YSK'nin bazı verileri geç girmesi doğrudur ama yanlış girmesi şeklindeki itham asla doğru değildir' demektedir."



YSK'nin, güvenilir, şeffaf ve aleni bir süreç işlettiğinin altını çizen Yavuz, "Ben YSK'nin Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında olduğunu düşünüyorum. Dünyada da YSK'den daha iyi bu işi işleten başka bir seçim kurulu olduğunu düşünmeyenlerden biriyim." dedi.



Yavuz, YSK'nin sonuçları taramak suretiyle partilere gönderdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Kanun, sandığın başında bulunan partililere de oradan ıslak imzalı birer nüsha alma hakkı veriyor. Partiler, oradakini alacak YSK'dekini de alacak karşılaştıracak ve bir hata varsa onu da itirazla halledecek. Ama böyle bir handikabı bugüne kadar dile getirmeyen bir kısım partiler, sırf seçim mağlubiyetine bahane olsun diye maalesef bir sürü şey söylüyor. Ama bunlar kesinlikle mağlubiyete kılıf bulmanın ötesinde değildir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da SAS üzerinden seçim sonuçlarını takip edip etmeyeceğine yönelik soruya Yavuz, "Her il özel verdiğimiz şifre ile sadece kendi ilini görüp izleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem itiraz şikayet ekranını hem seçim sonuç ekranını hem de tüm Türkiye'deki verileri izleyecek şekilde kendisine sistem açılmış olacak. Kendisi yer yer bunu bulunduğu yerden izliyor, yer yer de partiye intikal ederek izliyor." yanıtını verdi.



Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sandığa gidin" çağrısının hatırlatılması üzerine ise "Dünyanın katılımı en yüksek olan ülkesiyiz ama yüzde 100'e yaklaşsın katılım. Ama özellikle AK Parti seçmenine dönük diyoruz ki, 'özellikle sandığa gidelim ve erken de gidelim.' Öğle saatlerine kadar mutlaka sandığın başına gidelim ve milli irade sandığa doğru bir şekilde yansısın istiyoruz." diye konuştu.

