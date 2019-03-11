AK Parti'nin Şırnak Mitingi - Detaylar
1 saat önce
- Vatandaşların miting alanına gelişi Bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdiği tablo Güvenlik noktalarında arama yapılması Karanfil dağıtan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankart Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün alana...
- Vatandaşların miting alanına gelişi
Bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdiği tablo
Güvenlik noktalarında arama yapılması
Karanfil dağıtan gençler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankart
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün alana gelişi
Alandaki vatandaşlar ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:18 Kaynak: AA
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