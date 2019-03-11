AK Parti'nin Şırnak Mitingi - Detaylar

- Vatandaşların miting alanına gelişi Bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdiği tablo Güvenlik noktalarında arama yapılması Karanfil dağıtan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankart Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün alana...

- Vatandaşların miting alanına gelişi

Bir gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdiği tablo

Güvenlik noktalarında arama yapılması

Karanfil dağıtan gençler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı pankart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün alana gelişi

Alandaki vatandaşlar ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

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