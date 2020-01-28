AK Parti'nin siyaset akademisine başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı başvurular, 31 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Siyaset Akademisi'nde deneyimli siyasetçiler ve akademisyenler tarafından siyaset, iletişim, ekonomi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler konularında dersler verildiğini kaydetti.



AK Parti Siyaset Akademisi programlarına parti teşkilatları dışında tüm vatandaşların ilgi gösterdiği ifade eden Başaran, şunları belirtti:

"Bu nedenle siyaset akademisi, Türk siyasetinde bir marka değeri olarak yerini almıştır. Yaklaşık 75 bin katılımcının eğitim aldığı akademide Türkiye genelinde 30 bin katılımcı başarı sertifikası almaya hak kazandı. Katılımcı adaylar, siyasetakademisi.akparti.org.tr internet adresinden ve AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'ndan AK Parti Siyaset Akademisi'ne ilişkin detaylı bilgi alabilecek ve başvurularını bu kanallarla yapabilecekler."