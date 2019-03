AK Parti'nin Sultanbeyli Mitingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Sultanbeyli'nin 24 Haziran seçimlerinde kendisine yüzde 69 gibi rekor bir oy oranıyla sahip çıktığını belirten Erdoğan, ilçeyle aralarında bulunan gönül bağının yeni olmadığını, çok eskilere dayandığını söyledi.



Erdoğan, Sultanbeyli'yi bu binaların hiç olmadığı zamandan bildiğini, İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunda ve ardından seçildiğinde birilerinin nasıl kendilerini istiskal etmek için her şeyi yapıyorsa, daha fazlasının Sultanbeyli'ye uygulandığını ifade etti.



Televizyon kameralarıyla, gazete manşetleriyle Sultanbeyli'nin sürekli taciz edildiğini aktaran Erdoğan, bundan bir asır önce Sultanbeyli'nin nasıl bir yer haline getirilmek istendiğini bilmeyenlere bu durumun garip gelebileceğini, geçmişte farklı projelerin uygulanmak istendiği bu bölgeye özellikle 1985 sonrası Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerin göç edip yerleşmesinin acısının burada yaşayanlardan çıkarılmak istendiğini vurguladı.



Ancak Sultanbeyli halkının yaşadığı tüm sıkıntılara ve ihmallere rağmen bunların hiçbirine eyvallah etmediğini, hep dik durduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu ilçenin kahraman evlatları hep inancının, ezanının, bayrağının yanında durarak tüm dünyaya mesajını vermiştir. Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat büyümüş bir ilçemizdir. Bugün 330 bini bulan nüfusuyla pek çok şehrimizden daha büyük olan Sultanbeyli, aynı zamanda Anadolu'nun bir özeti gibidir. İnşallah pazar günü Sultanbeyli ortaya koyacağı güçlü iradeyle tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir kez daha mesajını verecektir." diye konuştu.



"Birileri seçimi intikam aracı haline getirmenin peşinde"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü seçimi birilerinin intikam aracı haline getirmenin peşinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Peki soralım, bunlar neyin intikamını alacaklar? Bizim İstanbul'a 1994'ten beri yaptığımız hizmetlerin mi intikamını alacaklar? Bizim Türkiye'ye 2003'den beri kazandırdığımız yatırımların, eserlerin mi intikamını alacaklar? Türkiye'yi her alanda kendi ayakları üzerinde duran, demokrasisi, ekonomisi güçlü, dış politikası onurlu, kendi halkıyla birlikte coğrafyasındaki yüzlerce milyon kardeşinin umudu haline gelmiş bir ülke konumuna yükseltmiş olmamızın mı intikamını alacaklar?



Tabii bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor, George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm Fatma'mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz. İşte biz buradayız. Onlar, gelecekleri varsa görecekleri de var. Bölücü terör örgütü bizden intikam almak istiyor. Çünkü sınırlarımız içinde kafasını ezdik. Sınırlarımız dışında da adım adım tepesine biniyoruz. Son olarak Kandil'de üst kadrodan bir ekibi imha ettik. Suriye'de oluşturmaya çalıştıkları terör koridorunu paramparça ettik. Fırat'ın doğusundaki tezgahı da inşallah en kısa sürede gözlerini vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin bütünlüğüne dikenlerin başına geçireceğiz."



"Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar"



Kendilerinden FETÖ'nün de intikam almak istediğini ifade eden Erdoğan, "Bu ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmakla kalmadık, hepsini de darmadağın ettik. Şimdi cezaevlerinde, bir taraftan yargıda her gün tutuklananlar var. Şimdi son umutları pazar günkü seçim. Yahu bu seçimden size mama çıkmaz. Bu yerel seçim. Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan 4,5 sene daha arkadaşlarıyla beraber var. Cumhur İttifakı olarak var." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinden "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazlarını dile getirdikleri güçlerin de intikam almak istediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Şimdi çıkardılar bir şeyler daha geveliyorlar. Şunu unutmayın, Türkiye olmazsa, Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor. Ekonomimizin geldiği yeri, savunma sanayimizin, hizmet, müteahhitlik sektörümüzün, üretimimizin, yatırımlarımızın, ihracatımızın geldiği yeri tehdit olarak görenler, bizden intikam almak istiyor. İşte 16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya'yı ele almak istiyor. Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz ve bazı planlarımız var. Bu planları da uygulamaya koyacağız. Onlar Mescid-i Aksa ile uğraşa dursunlar, bilsinler ki Mescid-i Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar, bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan var. O da 'O hesapların üstündeki hesap galip gelecektir.' Endülüs'te ne yazıyor? 'Galip olan ancak Allah'tır' bu yolu böyle yürüyeceğiz."



"Milletimiz bize sahip çıksaydı belki hayatta bile olmayacaktım"



Erdoğan, seçime bir gün kaldığını hatırlatarak, "Pazar günü bunlara hesabı soruyor muyuz? Gençler, sandıklarda bunlara Osmanlı tokadını atıyor muyuz? 'Durmak yok, yola devam' ediyor muyuz? Onun için sizden Cumhur İttifakı'na en büyük desteği bekliyorum." diye seslendi.



"Bir de yıllardır bu ülke ve millet için hiçbir şey yapmadan, proje üretmeden, eser ortaya koymadan iktidara gelmeyi bekleyen kifayetsiz muhterisler bizden intikam almak istiyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz ise siyasi hayatımız boyunca hep milletimizle birlikte olarak, onunla birlikte hareket ederek, onun için çalışarak, önümüze çıkan engelleri birer birer aşıp bugünlere geldik. Milletimize ve milletimiz de bize sahip çıkmasaydı inanın bana bugün bırakın Cumhurbaşkanlığı makamında oturup ülkeyi yönetmeyi, belki hayatta bile olmayacaktım. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da bunu da denediler. Bu kadar çok kişinin, bu kadar çok gücün ayağına basınca, hesabını bozunca ister istemez insanın düşmanı da çok oluyor."



