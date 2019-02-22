Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop

3 dakika önce

AK Parti'de dün TBMM Başkan adayını belirlemek üzere gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından TBMM Başkanlığı'na aday olarak Mustafa Şentop belirlendi.

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop, System.String[]
AK Parti'de dün TBMM Başkan adayını belirlemek üzere gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından TBMM Başkanlığı'na aday olarak Mustafa Şentop belirlendi. Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı için başvuru dilekçesini verecek.

Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından boşalan TBMM Başkanlığı görevi için dün TBMM Başkan adayını belirlemek üzere temayül yoklaması yapıldı. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti'nin TBMM Başkan adayı olarak belirlendi. Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı için başvuru dilekçesini verecek.

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından görevi geçici olarak Celal Adan'a devretmişti. Yeni TBMM Başkanını seçmek için Meclis Genel Kurulu 24 Şubat Pazar günü toplanacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı Mustafa Şentop Oldu Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

İYİ Parti'de İkinci Aday Krizi! Belgeleri Yetişmeyince Demokrat Parti'den Aday Oldu "İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]