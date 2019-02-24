AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop İlk Tur Oylamada 322 Oy Aldı.
1 saat önce
IHAAW132520-SIY/24-02-2019- AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı.
IHAAW132520-SIY/24-02-2019
- AK Parti
'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop
ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP
'nin adayı Engin Altay
120, HDP
'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti
'nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı. 24.02.2019 13: 25: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:32 Kaynak: İHA
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