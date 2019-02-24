Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop İlk Tur Oylamada 322 Oy Aldı.

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop İlk Tur Oylamada 322 Oy Aldı.

1 saat önce

IHAAW132520-SIY/24-02-2019- AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı.

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop İlk Tur Oylamada 322 Oy Aldı., System.String[]
IHAAW132520-SIY/24-02-2019

- AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop ilk tur oylamada 322 oy aldı. CHP'nin adayı Engin Altay 120, HDP'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti'nin adayı Filiz ise 35 oyda kaldı. 24.02.2019 13: 25: 20 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, AK Parti, Politika
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