Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Şentop Başvurusunu Yaptı

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Şentop Başvurusunu Yaptı

12 dakika önce

TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuru dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'nin TBMM Başkan Adayı Şentop Başvurusunu Yaptı, System.String[]
TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuru dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, Binali Yıldırım'ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'u aday gösterdi. Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuru dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Pazar günü gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçimi için Mustafa Şentop'u, TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekilleri'nin imzalarıyla önerdiklerini kaydederek, "Mustafa Şentop hocamız anayasa profesörü, iyi bir devlet ve siyaset adamı" ifadelerini kullandı.

Şentop, TBMM Başkanlığı için birçok değerlendirmeler yapıldığını söyleyerek, "Partimizde de gerekli değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Dün itibariyle temayül de yapıldı. Nihayetinde yetkili kurullarımızdaki arkadaşlarımız değerlendirdi ve son olarak da Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yaptılar. Benim bu görevi ifa etmem için uygun bulduklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

TBMM geçici Başkanı Celal Adan, TBMM Başkanlığı makamının önemine değinerek, Şentop'u tebrik etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

Milletvekili, Tekirdağ, AK Parti, Politika
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