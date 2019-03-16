AK Parti'nin Tekirdağ Mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partiler arası ittifaklar oluştuğunu belirterek, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde ittifaklar oluştu biliyorsunuz. Bu ittifakların içerisine fitne fesatla Kandil'e haraç taşımak isteyenler giriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partiler arası ittifaklar oluştuğunu belirterek, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde ittifaklar oluştu biliyorsunuz. Bu ittifakların içerisine fitne fesatla Kandil'e haraç taşımak isteyenler giriyor." dedi.



Turhan, AK Parti'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, Tekirdağ'da, hem İstanbul'a hem ilçelere rahat ulaşım sağlanması amacıyla yapılan yol projelerini anlattı.



İlimle bilimle ve teknolojiyle kalkınılacağını ifade eden Turhan, Türkiye'nin ürettiği silahlarla kendisini koruduğunu, sınırlarını kaşıyan, sinir uçlarına dokunanlara karşı diplomatik zaferler kazandığını anlattı. Bakan Turhan, "Milletimizin saadetini, refahını ve dünyadaki hakkettiği yere gelmesini onurlu, itibarlı bir ülke olarak, bu ülkenin insanı olarak yaşatmak için azimle, gayretle Sayın Cumhurbaşkanımız'ın arkasından yürüyoruz." dedi.



Seçimlerde bazı art niyetlilerin listelere sızmalar yaptığını ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Turhan, şunları kaydetti:



"Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde ittifaklar oluştu biliyorsunuz. Bu ittifakların içerisine fitne fesatla Kandil'e haraç taşımak isteyenler giriyor. Güneydoğu'da belediyelerin bütçelerini, milletin vergilerini, devletin yardımlarını Kandil'deki teröristlere taşıyanlara karşı mücadelemizi verecek miyiz?



Belediyelerin kaynaklarını ya himmet diye Pensilvanya'ya ya da haraç diye Kandil'e gönderir bunlar. Bunların hizmetle ilgili bir şeyi yok. Bunların milletin dertleriyle dertleri yok. Bunlar 50 yıl önceki zihniyetle siyaset yapmaya çalışıyorlar."



-"Ne işimiz var uzayda' diyorlar"



Dönemin teknoloji çağı olmasına rağmen bazılarının tarımla kalkınılacağını söylediğini belirten Bakan Turhan, şöyle konuştu:



"Bazıları 'Biz tarımla kalkınacağız' diyorlar. Günümüz, devrimiz bilim çağı, 5G geliyor, internet, otomasyon, teknoloji, insanların hayatına artık her sahada giriyor. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, tarımda biz bunların derdindeyiz biz uzaya çıkma derdindeyiz. Bunlar 'bizim ne işimiz var uzayda, biz patates, soğan satalım, 1 ton patatese 1 tane cep telefonu alalım onlara mahkum olalım, onlar bizi korusun, onlar ne derse onu yapalım' diyorlar. Türk milletine bu yakışır mı? Biz bize yeteriz. Allah birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi, dirayetimizi bozmasın."



-"Yazıklar olsun"



Yeni Zelanda'da camilere yapılan terörist saldırıya da değinen Turhan, bu olay karşısında Türkiye'deki bazı siyasetçilerin de Batı'dakilerle aynı ifadeleri kullandığını söyledi. Bakan Turhan, "Dünyada dün yaşanan acı bir hadise var biliyorsunuz. Bu hadiseyi yorumlarken maalesef o ülkedeki senatör yine mağdur olan insanları suçladı. Daha da acısı ülkemizde de bazı siyasetçiler ona paralel demeçler verdiler, yazıklar olsun." dedi.

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