Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Tokat Mitingi

AK Parti'nin Tokat Mitingi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. İşte bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir." dedi.

Erdoğan, partisinin Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinginde, son 10 yılda ülke içindeki ve dışındaki odaklara karşı elde ettikleri tüm zafer ve başarıların vatandaşların kendilerine sahip çıkmasının sonucu olduğunu söyledi.

31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. İşte bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, 31 Mart'a giderken, gereken dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum."

"310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü"

Suriye'de güvenli bölgeler kurarak sekiz yıldır vatan hasreti çeken Suriyelilerin huzuru kalple topraklarına dönmelerini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Nitekim Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırdığımız alanlara şimdiye kadar 310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü. Sadece Münbiç'i güvenli hale getirdiğimizde buraya dönmeyi arzu eden 500 bin Suriyeli kardeşimiz bulunuyor. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlediğimizde inşallah bu sayı milyonları aşacaktır."

"Üreticimizi daha da rahatlatacak adımlar üzerinden çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarında döviz kuru üzerinden maruz kalınan ekonomik saldırıyı vatandaşların desteğiyle çok büyük oranda atlattıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler sayesinde döviz kurundaki balonu söndürdük. Ardından sebze-meyve fiyatları üzerinden kurulan bir başka oyunu da tanzim satış yöntemiyle bozduk. Üreticimizi, sanayicimizi, esnafımızı daha da rahatlatacak ilave adımlar üzerinden çalışıyor, dönem dönem bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. İnşallah daha öncekilerde olduğu gibi bu süreçten, bu imtihandan da yine güçlenerek çıkacağız."

Sırt sırta, omuz omuza verilmesi halinde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluğun olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bunun için 31 Mart çok önemli. 31 Mart'tan da alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Sizlerden gerek partimizin gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına çok güçlü destek bekliyorum." ifadesini kullandı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda partisinin "Nereden nereye" adlı seçim şarkısını söyledi.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan, "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan elleri kırarız", " Gazi Osman Paşa'nın torunları aynı ruhla, durmadan, yorulmadan seninle Reis" ve "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" yazıları asıldı.

Mitingde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ile Tokat Belediye Başkanı ve başkan adayı Eyüp Eroğlu da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Tokat'ın üzerini raptiye ile işaretledi.

Erdoğan'a miting sonrası bir simitçi ikramda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Erdoğan ayrıca, miting sonrası Tokat'ta yaşayan Somalili öğrencilerle de selamlaştı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:18 Kaynak: AA

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