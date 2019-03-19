AK Parti'nin Üsküdar Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir." dedi.



Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde, Üsküdar için en önemli konulardan birinin tapu olduğunu dile getirerek, katılımcılara şöyle seslendi:



"Şimdi bazı belediye başkanları çıkıyor, AK Parti dışında, 'Tapunuzu ben vereceğim.' diyor. Sen nasıl vereceksin ya? Sende tapu kadastro müdürlüğü var mı? ya bunlar cambaz. Eğer bunu verecek bir merci varsa devlet verir devlet. Onun da başı bu kardeşiniz. Tapu kadastro denilen müdürlük nereye bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bu işler görülür. Belediyeyle de o bakanlığımız irtibatlarını geliştirir ona göre adım atar. Özellikle boğaz bölgesindeki 16 mahallemizi bu mesele çok yakından ilgilendiriyor. 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planlarıyla ilgili problemi hamdolsun biz çözüme kavuşturduk, biz. Mahalle dokusunu bozmadan, yatay kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar haklarını getirdik. Kim ki Üsküdar'da bir imar sorunu var diyorsa bilin ki sizlerin kafasını karıştırmak için yalan söylüyor. Hisseli bazı sorunlar var, orada da maalesef birleriyle anlaşamadıkları için hissedarlar, olay yargıya gidiyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ancak imar planları kesinleştikten sonra çözülebilecek olan bu soruna da biz devlet olarak neşteri vuruyoruz. Hissedarların aralarında anlaşmalarının imkansız olduğu büyük parselleri ifraz ediyoruz, bölerek onları da küçültüyoruz. Mecburen çözeceğiz bunu, başka çare yok. Şimdiden belediyenize başvurup işlemlerinizi başlatabilirsiniz."



Üsküdar'da 2B tapu sorunun tamamının çözüldüğünü ve 30 yıllık bir problemin daha ortadan kaldırıldığını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz, sizin sorunlarınızı çözmek için uğraşırken, muhalefet işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın mücadelesini veriyor. Biliyorsunuz bunlar mahkeme kapısında nöbet tutmayı maharet zannederler. Türkiye Uzay Ajansından kamuda başörtüsü düzenlemesine kadar milletin hayrına hangi hizmet varsa hepsini de bu CHP yargıya taşımıştır. Üsküdar'da da aynısını yapıyorlar. Üsküdar'ın 33 yıl sonra aldığı imar haklarını mahkemeye götürerek, iptal ettirmeye çalışıyorlar. Kim? Bu CHP. Ama onlar istemese de biz bunu başaracak hak sahiplerimizi asla mağdur etmeyeceğiz. Kanunsa kanun, kararnameyse kararname, yönetmelikse yönetmelik, ne gerekiyorsa yaparak bu meselenin bizimle Üsküdarlı kardeşlerim arasına girmesine artık müsaade etmeyeceğiz. Ben de bir Üsküdarlıyım. Bunu biz çözeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak, sizlerin komşusu olarak bu tapu meselesinin belediyemiz nezdinde sonuna kadar şahsen takipçisi ben olacağım. Onun için bu CHP'lilerin, malum bunlar dörtlü çete ya bunların bu söylediklerine pek inanmayın. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza açıkça söylüyorum: 2 yıla kadar Üsküdar'daki tüm tapu ve imar meselelerini birlikte çözeceksiniz."



Erdoğan, millet bahçeleri projeleriyle İstanbul'un güzelliğine güzellik katıldığını, Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçeleri ile Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabının bittiğini, Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin hizmete sunulduğunu, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil'in türünün tek örneği olarak dikkati çektiğini ve burada aynı zamanda millet kıraathanesi olduğunu anlattı.



Üsküdar Bilim Merkezi Planetaryumu ve Gözlem Kulesinin, İstanbul'un en büyüğü olarak çocuklara gençlere hizmet vermeye başladığını dile getiren Erdoğan, Üsküdar'a 22 yeni park yapıldığı, 6 tarihi eserin restore edildiğini, 26 tarihi çeşmenin bakım, onarımının tamamlandığını kaydetti.



"Hiçbir vatandaşımız unutulduğunu düşünmesin"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum." diyerek, şöyle konuştu:



"Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir. Vatandaşımızı ihmal eden, beni tümden hiçe saymış demektir. Vatandaşımıza 'Of' diyen, yüzünü ekşiten, söz verip tutmayan, görüp selam vermeyen, verilen selamı almayan bizden değildir. Bunu da böylece bilin. İşte bu kadar açık konuşuyorum. Bu söylediklerimin hepsine yürekten inanıyorum ve kendi hayatımda tatbik etmeye de gayret gösteriyorum. Hiçbir vatandaşımız kendini garip hissetmesin. Hiçbir kardeşimiz kendisini sahipsiz görmesin. Hiçbir vatandaşımız unutulduğunu düşünmesin. Hiçbir kardeşimiz önemsenmediği hissine kapılmasın. Bu ülkenin her bir vatandaşının başımız üstünde yeri var. Hele hele bugüne kadar bizim davamıza gönül vermekten bilfiil çalışmaya kadar her düzeyde katkısı olan kardeşlerimize karşı minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Eksik yapanların eksiğini tamamlamak, yanlış yapanların yanlışını düzeltmek boynumuzun borcudur. Biz bu partinin başında olduğumuz sürece AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız. Milletimiz ülkeyi yönetme vazifesini bize tevdi ettiği sürece, Dicle Nehri'nin kıyısındaki her kuzunun, yetimlerin her kuruşunun sorumluluğunun hakkını vermek için var gücümüzle çalışacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun bir vatandaşımızın, bir kardeşimizin, bir garibin yardıma ihtiyacı olduğunda yanında bulunmak için var gücümüzle çalışacağız."



Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geniş bir heyeti basın mensuplarıyla, bu ülkeye gönderdiğini hatırlatarak, "Türk'ün elinin uzanmadığı yere kimsenin eli uzanmaz. Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil, imanımıza bakacağız. Sizlerden diğer alanlardaki mücadelemizle birlikte bu mücadelemize destek vermenizi bekliyorum. Çünkü bu ancak sizlerle birlikte hareket edersek başarabileceğimiz bir sorundur. İnşallah 31 Mart akşamı seçimi sağ salim atlattıktan sonra tüm bu hususları enine boyuna düşünmek, konuşmak, tedbirini almak için vaktimiz, fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.



"Hizmet mücadelesi 31 Mart'tan sonra da devam edecek"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet mücadelelerini tevazu, samimiyet ve gayret ile 31 Mart'tan sonra da devam ettireceklerini söyledi.



Bunun için tecrübeleri çalışkanlıkları, çalışkanlıkları ile temayüz etmiş isimleri halkın huzuruna çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediye Başkanlığında adayımız bakan, başbakan ve meclis başkanı olarak ömrü İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmetle geçmiş bir isim olan Binali Yıldırım kardeşimizi atadık. Burada seçimlere onunla giriyoruz. Dikkat edin burada çok önemli bir mesajım var, herhangi bir ölüm söz konusu olmadıktan sonra, bu kardeşiniz 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak devletin başında mı? Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız 5 yıl belediye başkan mı? Şimdi biz, devletin başı olarak şahsım, büyükşehirde inşallah Binali Yıldırım kardeşim ve burada da Hilmi Türkmen kardeşimiz el ele verecek, Üsküdar'dan büyükşehire ve ülkeme bütün ülkeyi ayağa kaldıracağız ama bu sizlerin desteği olduğu zaman gerçekleşecek. Siz olmadan bunlar olmaz. Bunu böyle bilin hep beraber el ele vereceğiz, bunu çözeceğiz. Her iki adayımızı da sizlere emanet ediyorum."



Notlar



Mitinge Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı.





Erdoğan, platforma çıktığında vatandaşları selamlarken "Bir Aşk Hikayesi" şarkısını seslendirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonunda vatandaşlara bez çanta içerisinde çay dağıttı.



(Bitti)

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