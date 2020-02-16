AK Parti'nin üye sayısı 378 bin artışla 10 milyonu geçti, diğer partilerde durum ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya AK Parti'nin üye sayısı 378 bin artışla 10 milyonu geçti, diğer partilerde durum ne? - Son Dakika Dünya

AK Parti'nin üye sayısı 378 bin artışla 10 milyonu geçti, diğer partilerde durum ne?

13 dakika önce

Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre 22 Kasım 2019 ve 4 Şubat 2020 arasında üye sayısını en fazla artıran AK Parti'ye 378 bin 917 kişi katıldı ve toplam üye sayısı 10 milyon 195 bin 904'e yükseldi

AK Parti'nin üye sayısı 378 bin artışla 10 milyonu geçti, diğer partilerde durum ne?, System.String[]

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun istifaları ve yeni parti çalışmalarına başlamaları ile üye sayısı gerileyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) aralık ve ocak aylarında yaptığı yeni üye çalışmalarıyla kayıpları telafi etmenin de ötesine geçerek üye sayısının 10 milyonun üzerine çıkardı.


Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre 22 Kasım 2019 ve 4 Şubat 2020 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üye sayısı 4 bin 149 artarak 1 milyon 257 bin 753'e; İYİ Parti'nin üye sayısı 57 bin 211'lik artışla 266 bin 440'a; Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı 470 artışla 39 bin 334'e ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üye sayısı da 9 bin 562 kişilik artışla 479 bin 199'a çıktı.

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Ali Babacan, Yargıtay, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:18 
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