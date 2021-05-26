AK Parti'nin yeni anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak - Son Dakika

AK Parti'nin yeni anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak

26.05.2021 10:26
AK Parti'nin yeni anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 27 Mayıs'ta 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin çerçeveyi açıklayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 27 Mayıs'ta 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin çerçeveyi açıklayacağını söyledi. Kandemir, "Bunun kodlarını yapacağımız toplantıda Cumhurbaşkanı'mızdan duymuş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının yer alacağı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak ismi değiştirilen Yassıada'daki ilk etkinlik olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında darbe sonrası yargılamalara ev sahipliği yapan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak 146'ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu.

'YASSIADA EN ÖNEMLİ SEMBOL'AK Parti'li Kandemir, 27 Mayıs'ta Yassıada'da olmanın, oradan seslenmenin siyasi anlamı olduğunu belirterek, "27 Mayıs, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir kırılma ve dönüm noktası; çünkü 27 Mayıs maalesef darbeler silsilesinin başladığı, darbe geleneğinin Türkiye'de oluştuğu ilk defa milletin oylarıyla seçilmiş iktidarın darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırıldığı bir gün. Millet için yaslı, adıyla Yassıada ise bunun en önemli sembollerinden biri. Orada, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimler söz ve kurgu bir mahkemeyle yargılandılar ve Türkiye'de asla unutamayacağımız, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen kararların alındığı bir ada orası" diye konuştu.'VESAYETE NOKTAYI KOYDUĞUMUZ YER'AK Parti'nin vesayetle savaşan iktidar olduğunu söyleyen Kandemir, "Bu vesayete noktayı koyduğumuz, acıları unutmadan; ama oradan ders olarak yeni bir şey inşa ettiğimiz bir sembol orası bizim için. Onun için adına 'Yassıada' ya da 'Yaslıada' değil 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' dedik. Onun için demokrasi ve özgürlükler arasından hem Türkiye'nin yakın siyasi tarihiyle yüzleşmek hem de oradan geleceğe dair nasıl bir vizyon kurduğumuzu, kurguladığımızı haykırmak adına bu toplantıyı son derece önemli görüyoruz" dedi. 'DERTLERİ MİLLETİN DEĞERLERLERİYLE'AK Parti'li Kandemir, CHP'li bazı isimlerin 1960 darbesinin ardından yapılan yargılamalara atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "CHP maalesef geldiğimiz noktada demokrasiyi tam olarak içine sindirmiş bir parti değil genlerinde darbe var. Kendinden olmayanı, kendi gibi düşünmeyeni birinci sınıf vatandaş olarak görmeyen bir siyasi kodu var CHP'nin. CHP'nin üst düzey yöneticilerinin zaman zaman zihinlerindekini ortaya dökmeleri değil aslında olan, bir anlayışı ortaya dökmeleri değil münferit düşünceler değil. Grup başkan vekilinde de genel başkan yardımcısında da milletvekilinde de aynı söylemleri görüyorsunuz. Antidemokratik söylemleri parti kademelerinde bir disiplin soruşturmasına konu olsa deriz ki 'Evet CHP kendi geçmişiyle yüzleşmiş' ama öyle değil. En üst düzeyde parmak sallayıp, 'Biz iktidar olursak eğer sizi canlı yayında yargılayacağız. Sonunuz Adnan Menderes'e benzeyecek' diyor. Hiçbir yetkilisinin parti kurullarında bugüne kadar disiplin soruşturmasıyla incelendiğini görmedik. Bu bize CHP'nin bu söylemlere sahip çıktığını gösteriyor. CHP darbe geleneğinden beslenen anlayışını devam ettiriyor. Allah milleti bunlardan muhafaza etsin. İktidar olmazlar; ama iktidar olurlarsa dertleri Recep Tayyip Erdoğan ile değil dertleri AK Parti siyasi hareketi ile değil bunların dertleri milletle milletin değerleriyle. Yargılamayı vadettikleri şey isimler değil yargılamayı vadettikleri şey bu milletin değerleri ve kazanımları."'YENİ ANAYASAYA İLİŞKİN KODLARI DUYACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlara ilişkin ise Kandemir, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'nın millete söylediği bir şey var; 'Bu darbe anayasasından kurtulmak ve yeni bir anayasa ile toplumun huzuruna çıkmalıyız' diyoruz. 27 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızın konuşmalarının arasında yeni anayasamızın, yeni anayasa ile ilgili yaklaşımımızın kodlarını görmüş olacağız. Bir kere daha oradan biz milletimize darbeyi unutmadığımızı, acıları unutmadığımızı, bununla yüzleştiğimizi buradan güçlenerek çıktığımızı ve çıkacağımızı bunun zirvesinin de yeni anayasa olduğunu haykıracağız. Yeni anayasayla ilgili bir çerçeveyi Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasının satır aralarında göreceğiz."'2023'TE YENİ ANAYASA İLE MİLLETE GİTMEK İSTİYORUZ'

Erkan Kandemir, MHP'nin anayasa teklifinin AK Parti'de yetkili organlarda değerlendirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile anayasayı görüştüğünü belirterek, "Değerlendirmeler sonunda AK Parti de taslağını toplumla paylaşacak. Yani bu bir taslak bir öneri ve milletimizden gelen geri dönüşlerle sivil toplum kuruluşlarından gelen geri dönüşlerle MHP'nin yapacağı katkılarla diğer siyasi partilerin yapacağı katkılarla 2023'te yeni yepyeni sivil bir anayasayla milletimizin huzuruna gitmek istiyoruz. Bunun kodlarını yarın yapacağımız toplantıda Cumhurbaşkanı'mızdan duymuş olacağız" diye konuştu.


AK Parti'nin yeni anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'nin yeni anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak - Son Dakika


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