AK Parti'nin Yenimahalle Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize oy versin vermesin 80 milyonun barışı, kardeşliği, huzuru ve güvenliği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize oy versin vermesin 80 milyonun barışı, kardeşliği, huzuru ve güvenliği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." dedi



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.



Bir taraftan ekonomiyi büyüterek ihracatı geliştireceklerini belirten Erdoğan, "81 vilayetimizi yollarla, barajlarla, hastanelerle donatmak istiyoruz. Karşımızda yine CHP'yi buluyoruz. Kardeşlerim işte 31 Mart bunun için önemli, 31 Mart'ta bu CHP'ye Ankara'da sandıkta en önemli dersi vermemiz gerekiyor. Hızlı tren yaptık, köprü yaptık, yol yaptık, dünyanın en büyük havaalanlarından birini yaptık, asrın projelerini hayata geçirdik, karşımızda yine CHP'yi bulduk." ifadelerini kullandı.



Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine kadar otoyol gibi bir yolun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu gerçekler ortadayken biz hizmette varız ama CHP, çöp, çukur, çamur. Şehrimize Ankara Bulvarı'nı, Malazgirt Bulvarı'nı ve Anadolu Bulvarı'nı kazandırdık, karşımızda yine CHP'yi bulduk. Mithatpaşa Köprüsü, Akay Kavşağı gibi Kızılay trafiğini hafifleten projeleri kapattırmak için mahkeme mahkeme gezen CHP bulduk. Yenimahalle'ye külliye yaptık, karşımıza dikilen yine CHP ve onun yandaş meslek odaları oldu. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, öbür tarafta opera binası, bir diğer tarafta muhteşem bir camimiz ve hemen onun kıble tarafında çok amaçlı 2 bin kişilik sergi salonları ve diğer tarafında da 5 milyon cilt kapasiteli şu an itibarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesini yaptık ve 24 saat açık olacak. Bunu bile CHP mahkemeye taşıdı."



"Onların yalanlarına, iftiralarına aldırmadık"



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının Beştepe'deki Külliye'ye taşınma kararı sonrası atılan iftiralardan ve yalanlardan bıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bizzat CHP'nin başındaki zatın yönettiği karalama kampanyalarını en iyi Yenimahalleli kardeşlerim biliyor. Affedersiniz, 'altın klozetten tuvaletler' yaptırmışız. Yüz binlerce liralık masalara, kaşık çatallardan bardaklara ve avizelere kadar her türlü yalanı söylediler. Niye? Mesleği yalan da onun için. Söylemedik yalan, atmadık iftira bırakmadılar ama sonunda tıpış tıpış da oraya geldiler. Biz hiçbir eserimiz gibi Külliye'mizi de ülkemize kazandırırken onların yalanlarına, iftiralarına aldırmadık."



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her gün binlerce kişiyi ağırladıklarını söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun ülkemize yakışır bir eseri Yenimahalle'ye ve Ankara'ya armağan ettik. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalıştıklarını anlatarak, "Bize oy versin vermesin 80 milyonun barışı, kardeşliği, huzuru ve güvenliği için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." dedi.



Yenimahalle ile Esenboğa Havalimanı arasındaki raylı sistem projesinin altyapı çalışmasının tamamlandığı ve bu yılki yatırım programına alındığı müjdesini veren Erdoğan, yakında ihale sürecinin başlayacağını ve en kısa zamanda da inşaat aşamasına geçileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Yenimahalle'de pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini bildirerek, şöyle devam etti:



"Eğitimde 3 bin 649 derslik, 258 okul inşa ettik. Fatih Projesi ile ilçemizdeki öğrencilerimize 14 bin 35 tablet bilgisayar dağıttık. Okullarımıza 3 bin 308 akıllı tahtayı kurduk. İlçemize 5 bin 343 öğretmen ataması gerçekleştirdik. Sağlıkta 200 yataklı devlet hastanesiyle birlikte toplam 11 sağlık tesisi kazandırdık. İlçemizdeki yedi mahalledeki imar sorununu çözdük, hak sahibi 27 bin kişiye tapularını 12 Mart 2006'da teslim ettik. İmar Barışı'yla da Ankara'da toplam 445 bin Başkentlinin sıkıntısını çözdük. Yani burada AK Parti belediyesi yok demedik. CHP'li bir belediye de olsa bu hizmetleri getirdik. Bizde ayrımcılık yok."



"Gazi Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz"



Artık yeni bir sayfa açarak şehirleri 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre tasarladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şehrimizin en güzel yerlerinden birinde yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda Gazi Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz. Gazi Millet Bahçesi'nin içinde millet kıraathanesi, çadırlı kamp alanı, açık hava sineması, bitki-sergi alanı, el sanatları sokağı, kır bahçesi, seyir alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları olacak. Bitmiyor, Yenimahalle'ye bir tane daha millet bahçesi kazandırıyoruz. 176 bin metrekarelik Göksu Millet Bahçesi'ni de inşallah sizlerin istifadesine sunacağız. Şu gerçeği kabul etmek lazım, Keçiören, Altındağ gibi ilçelerimiz gelişirken Yenimahalle maalesef gerilere düştü. Bu gidişatı değiştirmek için Veysel Tiryaki Bey, pek çok proje hazırladı."



Erdoğan, Tiryaki'nin ayrıca Ostim ve İvedik Sanayi bölgelerinde kurulacak sanayi çalışanları sosyal tesisleri ve 240 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek toplum merkezi gibi ilçenin ihtiyacını hissettiği alanlarda da projeler geliştirdiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanlığında kendisi, Büyükşehirde Mehmet Özhaseki ve Yenimahalle'de Tiryaki ile tam bir dayanışma içinde bu projeleri ilçeye kazandıracaklarını anlattı.



Bunun için vatandaşlardan çok güçlü destek beklediğini dile getiren Erdoğan, alandakilere, "Yenimahalle 31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor musun? Gönül belediyeciliğine evet diyor musun? Tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun? Emaneti liyakatli kadrolara teslim ediyor musun? Büyükşehirde Mehmet Özhaseki, ilçemizde Veysel Tiryaki'ye sahip çıkıyor musun?" diye sordu. Alandakilerden "Evet" yanıtı alan Erdoğan, "Ben belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Tabii sizlerden 31 Mart akşamı müjdeli haberi de bekliyorum." dedi.



Evlere gidemeyeceği için alandaki vatandaşlara çay ikram edeceğini dile getiren Erdoğan, CHP ve diğerleri gibi çevre düşmanı olmadıklarını, bu nedenle çayları, kenevir torba içerisinde ikram ettiklerini söyledi.



Notlar



Mitingin yapıldığı alandaki binalara, üzerinde "Tebessüm, bilgi, tevazu ile Ankara'ya tecrübe yakışır", "Şimdi yenilenme zamanı" ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu "Sağduyunun birlikteliği" yazılı pankartlar asıldı.



Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevir torbalarında çay dağıttı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili görüntülerin izletildiği mitingde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz de birer konuşma yaptı.



Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile bazı milletvekilleri de katıldı.



(Bitti)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak

Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı