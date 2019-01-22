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AK Parti'nin Yerel Seçim Formülü: Gönülleri Fethetmek

1 saat önce

AK Parti'nin yerel seçim formülü: Gönülleri fethetmekCUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemini seçim hazırlıkları oluşturdu.

AK Parti'nin Yerel Seçim Formülü: Gönülleri Fethetmek, System.String[]
AK Parti'nin yerel seçim formülü: Gönülleri fethetmek

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemini seçim hazırlıkları oluşturdu. AK Parti'nin seçim sloganı da olan, 'gönülleri fethetmeye, hoş tutmaya geldik' sloganı hem manifesto hem de yerel seçim beyannamesinde yer alacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen MYK toplantısında seçim hazırlıkları konuşuldu. Çalışmaların ayrı ayrı sunumlarının yapıldığı toplantıda 10 maddelik yerel seçim manifestosunun son halinin tanıtımı da yapıldı. AK Parti'nin seçim sloganı da olan, 'gönülleri fethetmeye, hoş tutmaya geldik' sloganının hem manifestoda hem de yerel seçim beyannamesinin ana başlığını oluşturacağı öğrenildi. Manifestoda temiz belediyecilik, temiz toplum ve temiz çevrenin yanı sıra 'ekip belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve ilkeli belediyecilik'  başlıklarının yer aldığı kaydedildi. Manifestoda ilkeli, gönül ve ekip belediyeciliğin anlamları sıralandı.

MANİFESTO BAŞLIKLARI ANLATILACAK

Yaklaşık 60 sayfadan oluşan seçim beyannamesinin ana temasını; 16 yılda AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, yerel yönetimlerde belediyeciliğin önemi ve manifestonun ana başlıklarının geniş anlatımı oluşturacak. 

Seçim sloganlarının, 'insan odaklı' mesajlar içerdiği, seçim şarkılarının ise gönüllere dokunan sözlerden seçildiği belirtildi. Biri hareketli olmak üzere 5 ayrı seçim şarkısının yanı sıra 8 ayrı seçim sloganının tanıtımının da MYK toplantısında yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan seçim beyannamesi ve seçim manifesto tanıtım toplantısına davet edileceklerin listesinin belirlendiği de belirtildi. 

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:32 Kaynak: DHA

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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