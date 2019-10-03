AK Parti'nin "yerel yönetimler yasa taslağı" hazır
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AK Parti'nin 9 ana başlıktan oluşan taslağında, imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor.
AK Parti'nin 9 ana başlıktan oluşan taslağında, imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:41
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