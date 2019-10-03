Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin "yerel yönetimler yasa taslağı" hazır
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AK Parti'nin "yerel yönetimler yasa taslağı" hazır

35 dakika önce

AK Parti'nin 9 ana başlıktan oluşan taslağında, imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor.

AK Parti'nin

AK Parti'nin 9 ana başlıktan oluşan taslağında, imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor.

AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:41 
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