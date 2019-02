AK Parti'nin Yozgat Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat'ta olacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Yozgat mitinginde vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, Yozgat'a 5 baraj, 3 gölet inşa ettiklerini belirterek, 10 baraj ve 5 gölet daha inşa edeceklerini söyledi. Sorgun'un içme suyu sorununu da ilk etapta Sarıhamzalı-Bahadın Barajı, asıl olarak da Yenice Barajı ile çözeceklerini dile getiren Erdoğan, tamamlandığında 11 bin dekar araziyi sulayacak Sarıhamzalı-Bahadın Barajı'nın yapımını yarıladıklarını açıkladı.



"1,6 katrilyon lira tarımsal destek"



Son 17 yılda sulama tesisleriyle Yozgat'ta 199 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturduklarını kaydeden Erdoğan, inşaatı devam eden sulama tesisleriyle 28 bin dekardan fazla araziyi daha sulamaya açacaklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayan Uzunlu Barajı sulamasını da modern borulu şebekeye dönüştüreceklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bay Kemal diyor ya 'Çiftçiler battı, bitti, çöktü, topraklarını ellerinden aldılar.' Bay Kemal bak sana Yozgat'ın resmi rakamını veriyorum. Yozgatlı çiftçimize 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Yozgat'ta bir Teknopark, iki organize sanayi bölgesi kurduk. Havalimanımızın yanı başındaki yeni organize sanayi bölgemiz, inşallah şehrimiz için yeni bir gelişme kapısı olacak. Hayvancılık bu bölgenin en önemli uğraşı ve geçim vasıtasıdır. Yozgat'taki et ve süt kurumumuzu süt tozu kulesi yatırımıyla daha da genişletiyoruz. Bununla ilgili yatırım yakında başlıyor."



"Yozgatlı iş insanlarına 2,2 katrilyon lira yatırım teşviği"



Sorgun'daki hayvancılık organize sanayi bölgesinin işlemlerinin tamamlandığını, yer tahsisinin yapıldığını dile getiren Erdoğan, buranın bir an önce faaliyete geçmesini sağlayacaklarını söyledi.



Sorgun Veterinerlik Fakültesinin bu yıl öğrenci almaya başlayacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal su var. Yapılan tesislerle termal suyun turizm altyapısı giderek genişliyor. Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlayan ve Saraykent'ten sonra Akdağmadeni'ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Sarıkaya'daki 2 bin yıllık Roma Hamamı olan Basalika Termal için çok görkemli bir proje hazırlıyoruz. Burası UNESCO Dünya Mirası geçici listesine de dahil edildi. Termal suyu, meyve sebze arzının dengelenebilmesi için termal seralarda kullanılabilmesi imkanlarını devreye almalıyız. Girişimcilerimizi ve ilgili kurumlarımızı Denizli, Manisa, Ağrı'da örnekleri olan bu imkanı Yozgat'a da kazandırmaya davet ediyorum. Yozgatlı iş insanlarımıza toplamda 2,2 katrilyon lira yatırım teşviki verdik. Desteklerimizle 7 bin 500 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Yozgat'taki 19 binden fazla iş yerimize toplam 333 milyon lira tutarında SGK prim teşviki sağladık."



"Yozgatlı kardeşlerimiz Yozgat'a sahip çıkmalı"



Cumhurbaşkanlığı olarak Yozgat'ın gelişmesi, kalkınması, büyümesi için her türlü teşviki vermeye hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, bunun için sadece kara yolu, demir yolu, havalimanı yapmanın, sadece teşvik vermenin yeterli olmadığının altını çizdi.



Erdoğan, "Yozgatlı kardeşlerimizin merkez ve tüm ilçeleriyle birlik, beraberlik, dayanışma içinde memleketlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Yozgatlı kardeşlerimiz Yozgat'a sahip çıkmalı." dedi.



Benzer coğrafi şartlara, altyapılara, imkanlara sahip yanı başındaki iller nispeten ileri giderken Yozgat'ın yerinde saymaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Hatta mevzi kaybediyorsa ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmeliyiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın Yozgatlı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının her kademesinde Yozgatlı kardeşlerim var. Aynı şekilde benim danışmanım konumunda olan Yozgatlı hemşehriniz var. Böyle bir kadro, Allah'ın izniyle Yozgat'ı şaha kaldırır ve kaldırıyor. Bizim için aslolan Yozgat'a hizmettir. Yozgat'ı üzeni biz de üzeriz." ifadelerini kullandı.



- "Adımını hemen atıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecralar arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın, projenin asıl kaynağının AK Parti olduğunu, sizlerle gönül birliği içindeki bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız?" diye sordu.



Bu dönemin ilk müjdesini verdiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz." bilgisini verdi.



"Kumanda, Kandil'deki hainler ile Pensilvanya'daki ihanet çetesinin elinde"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Dünya, bölgemiz değişiyor. Türkiye'miz de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi bir mücadele veriyor. Bu mücadelede karşımızda terör örgütleri, bölgemize dair binbir hesabı olan nice güçler, kendi halklarına zulmeden zalim rejimler, hiçbir kural ve ahlak tanımayan tetikçiler, diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi bir silah gibi kullanan sinsi odaklar var ve maalesef bu mücadelede karşımızda ülkemiz içinden bize çelme takmaya çalışan kimi partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor ama kumanda Kandil'deki hainler ile Pensilvanya'daki ihanet çetesinin elinde. Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP, bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları, bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara'nın en büyük ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösteriyor. Ben buradan Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum; Ankara'da çok Yozgatlı var. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Parti'li belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 dönem Kayseri'de büyükşehir belediye başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Özhaseki'yi Ankara'ya büyükşehir belediye başkan adayı gösterdiklerine işaret ederek, "En güçlü aday o ama diyorum ki sizler telefonlarınızla Ankara'daki hemşehrilerinizi aramalısınız. El ele, omuz omuza vereceğiz." dedi.



(Sürecek)

