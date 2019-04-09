Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Ysk Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile İlgili Taleplerinin Yarına Ertelendiğini...

AK Parti'nin Ysk Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile İlgili Taleplerinin Yarına Ertelendiğini...

25 dakika önce

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.

AK Parti'nin Ysk Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile İlgili Taleplerinin Yarına Ertelendiğini..., System.String[]
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: AA

Büyükçekmece, Recep Özel, AK Parti, Güncel
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