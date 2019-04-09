AK Parti'nin Ysk Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile İlgili Taleplerinin Yarına Ertelendiğini...
25 dakika önce
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.
AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: AA
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