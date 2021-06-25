AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada her seçimden birinci çıktıklarını belirterek, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: HAYDİ NE BEKLİYORSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Özhaseki'nin açıklamasını paylaşarak, "Müjdemi isterim Erdoğan, haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi.