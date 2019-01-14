Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'dan Öğrencilere Kitap Tavsiyesi

AK Parti'nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'dan Öğrencilere Kitap Tavsiyesi

23 dakika önce

- AK Parti'nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'dan öğrencilere kitap tavsiyesi Arısoy, Zeytinburnu'ndaki devlet okullarını ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçede eğitim veren devlet okullarını ziyaret etti.

- AK Parti'nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy'dan öğrencilere kitap tavsiyesi
Arısoy, Zeytinburnu'ndaki devlet okullarını ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçede eğitim veren devlet okullarını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Arısoy, gençlere Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in kitaplarını okumayı tavsiye etti.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu, Şehit Ömer Cankatar İlkokulu, Şehit Tolga Ecebalın İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Eğitime verdiği önemi her konuşmasında vurgulayan Arısoy, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde kendisinin de imam hatip lisesinden mezun olduğunu ifade eden Arısoy, öğrencilere kitap tavsiyelerinde bulundu. Arısoy, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in kitaplarını okumayı öğrencilere ev ödevi olarak verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:54 Kaynak: İHA

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