AK Parti'nin Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u Ziyaret Etti

AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy, MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti.

AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy, MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti



İSTANBUL - AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti.

AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Reşat Ok'u ziyaret etti. Arısoy'a ziyarette AK Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı ve beraberindeki heyet eşlik etti.

MHP İlçe Başkanı Reşat Ok, ziyaretten dolayı Arısoy'a teşekkür etti. Zeytinburnu'nda MHP'nin desteğiyle yoluna devam edecek olan Arısoy'da beraber yol kat etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette 31 Mart yerel seçimlerine emin adımlarla yürümek adına gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında da karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

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