AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürünü Ziyaret...
57 dakika önce
AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti.
AK Parti'nin Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
, ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partilerin belediye başkan adayları
sahaya inmeye başladı. AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da saha çalışmalarına başlamadan önce İlçe Kaymakamı Mehmet Makas
ve İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen'i makamında ziyaret etti. Kaymakamlık
ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt
da yer aldı.Ziyaretlerde huzur ve güven ortamında bir seçim olması yönünde karşılıklı dilekler ifade edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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