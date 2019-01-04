Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürünü Ziyaret...

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürünü Ziyaret...

57 dakika önce

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti.

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürünü Ziyaret..., System.String[]
AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partilerin belediye başkan adayları sahaya inmeye başladı. AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da saha çalışmalarına başlamadan önce İlçe Kaymakamı Mehmet Makas ve İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen'i makamında ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da yer aldı.Ziyaretlerde huzur ve güven ortamında bir seçim olması yönünde karşılıklı dilekler ifade edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:43:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürünü Ziyaret...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]