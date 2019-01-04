Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, İlçe Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünü...

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, İlçe Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünü...

1 saat önce

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti.

AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partilerin belediye başkan adayları sahaya inmeye başladı. AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da saha çalışmalarına başlamadan önce İlçe Kaymakamı Mehmet Makas ve İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen'i makamında ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da yer aldı.Ziyaretlerde huzur ve güven ortamında bir seçim olması yönünde karşılıklı dilekler ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:33 Kaynak: İHA

Politika
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