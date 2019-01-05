AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Öğrencilerle Buluştu
1 saat önce
AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, öğrencilerle buluştu Arısoy, Merkezefendi Millet Kıraathanesi ve Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Merkezefendi Millet Kıraathanesi ve Atatürk Kız...
AK Parti'nin Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
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Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti
İSTANBUL - AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Merkezefendi Millet Kıraathanesi ve Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlerin fikirlerine kulak vermek adına bir takım ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlere AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat
da eşlik etti. İlk olarak Türkiye
'ye örnek model olan Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ne giden Arısoy, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Arısoy çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olarak servis edildiği millet kıraathanesinde derslerine yoğunlaşan öğrencilere zihin açıklığı temennisinde bulunarak ayrıldı.
Milletvekili Polat ve Başkan Adayı Arısoy, daha sonra Cevizlibağ
'daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelinerek öğrencilerin istek ve önerilerine kulak verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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