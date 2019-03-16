AK Parti'nin Zeytinburnu Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın. Tayyip Erdoğan bir genel başkan olarak bütün toplantılarını nasıl hukuk içinde yapıyorsa, kanunla yapıyorsa sen de öyle yapacaksın Bay Kemal." dedi.



Partisinin Zeytinburnu mitinginde, vatandaşlara 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki olaylara ilişkin çeşitli videolar izleten Erdoğan, "Bayrağımızı yakanlar, ezanımıza maalesef düdüklerle aykırı hareket edenler, attıkları tweetlerle 'Mecbur muyuz biz sizin ezanınızı dinlemeye?' diyenler, mecbur olmayabilirsin ama protesto etme hakkın da yok." dedi.



"Dünya Kadınlar Günü için beyler Taksim'e çıkıyorlar. İzin var mı? Yok. Bildiri var mı? Yok." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"İstanbul Valisine soruyorum, o olayın olduğu anda, 'Bunların müracaatı var mı?' Yok. Türkiye bir hukuk devletidir, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu vardır. Bir toplantı, bir yürüyüş nasıl yapılacak bunlar hukukta bellidir. Eğer buna uymazsanız size idare 'Oralarda buyrun yapın.' demez. Niye? Kamu düzeni denilen bir şey var. En hareketli yer olan İstiklal Caddesi'nde, Taksim Meydanı'nda siz bunu yapamazsınız. Bu ülke yol geçen hanı değil, kanuna, hukuka uyacaksın. Tayyip Erdoğan bir genel başkan olarak bütün toplantılarını nasıl hukuk içinde yapıyorsa, kanunla yapıyorsa sen de öyle yapacaksın Bay Kemal. Senin il başkanın oraya geliyor hiç dinlediği filan yok. Ne diyor parti sözcüsü? 'Onlar polise karşı yaptılar bu düdük çalma işini.' Siz kimi uyutuyorsunuz, kimi aldatacaksınız? Gerekli olan müdahale yapıldı ve o gösteriye müsaade edilmedi."



Söz konusu yerde terör gruplarının desteklediği parti, FETÖ'cüler ve CHP'nin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bunun dışındakileri bilemiyorum. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ne yapıyorlar? Ezanımıza protesto..." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Bu vatan Müslüman kanlarıyla yoğrulmuştur. Biz 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' diyerek bugünlere geldik. Bizim bayrağımızı yakmaya yeltenenleri kusura bakmasınlar biz yakarız. Onlara fırsat vermeyiz." dedi.



Belediyeciliğin "milletin günlük hayatına dokunan hizmetler" anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu kardeşinizi siz 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçtiniz mi? Seçtiniz. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Vardı. Susuz muydu? Hava kirliliği felaketti. Kimden aldım ben İstanbul'u. CHP'den aldım. CHP'nin İstanbul'u çöp, çukur, çamurdu. CHP'nin İstanbul'u yolsuzluk, yasaklar ve yokluktu. 1 yılda çöp dağları gitti mi? Gitti. Hava kirliliği gitti mi? Gitti. CHP'den aldığım zaman 50 bin eve doğal gaz veriliyordu, ben cezaevine giderken bu sayı 1 milyon 250 bine çıktı. Istıranca Dağları'ndan, 140 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik. Şu anda 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok. Bir de Melen'den getirdik. Çalıştık. Kim için? Milletim için. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz, bu millete aşığız. Biz, milletimizle birlikte bunların hepsini yıka yıka ülkemizi de İstanbul'u da bugünlere getirdik."



CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayının daha önce Anavatan Partili olduğuna değinen Erdoğan, "Şimdi de CHP'li. Bunlar bukalemun gibi. Duruş çok önemli duruş. Zaten beyefendinin eşi de şu anda CHP'den milletvekili. Bunlardan buraya hizmet olur mu? Şimdi bunlara 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?" diye konuştu.



Erdoğan, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un verilen çeşitli görevlerinin ardından aday olarak belirlendiğini belirterek, "Bazıları ne diyor? 'İşte o Giresunludur.' diğeri için. Ömer de Rizeli ama Ömer'in hanımı da Giresunlu. Hanımköylüdür zaten biraz da... Onun için bu işleri bırakalım. Nereli olursan ol, mesele bu millete hizmetkar ol." dedi.



Zeytinburnu'na yapılan hizmetler



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'na yapılan hizmetlere ilişkin şunları söyledi:



"Eğitimde ilçemize toplamda 761 derslikli 52 okul inşa ettik, bin 277 öğretmen ataması yaptık. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa şampiyonluğu olan ilçemiz gençleri için buz pisti yapacağız. Zeytinburnu Stadını da ilçemize yakışır bir spor kompleksi haline dönüştüreceğiz. Marmaray'ı, Bağcılar Tramvay Hattı'nı ve 15,3 kilometrelik Habipler-Edirnekapı-Topkapı Tramvay Hattı'nı hizmete açtık. Bağcılar-Kabataş arasındaki 19,3 kilometrelik tramvay hattının istasyonlarını yenileyip, yeni araçları hizmete alarak ulaşımı kesintisiz hale getirdik. Şimdi de bu hattın Cevizlibağ-Turan Güneş Bulvarı arasındaki kısmını yer altına alarak ilçemizi daha da rahatlatacağız. Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-Beylikdüzü metrobüs hattı ile ilçe halkına her iki istikamette de hizmet veriyoruz. Zeytinburnu'na 2 bin 760 araç kapasiteli 3 adet otopark yaptık. Büyükşehir ve ilçe belediyesi işbirliğiyle 10 bin araçlık otoparklar yapacağız Zeytinburnu'na."



İlçenin 3 ayrı yerinde millet kıraathaneleri kuracaklarını belirten Erdoğan, "Zeytinburnu'ndaki tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz. Yedikule, Mermer Kule'den Topkapı'ya kadar uzanan surlarla bostan alanlarının bakımı ve aydınlatmasını yaparak şehrimize kazandıracağız. Yakında yapımına başlayacağımız, içinde göleti, sosyal ve kültürel tesisleri, çocuk alanlarının olacağı Beştelsiz Millet Bahçesi'yle Zeytinburnulu kardeşlerim yeşile doyacak. Çırpıcı Deresi ve çevresinde 450 bin metrekarelik bir alanı hem su kalitesini artıracak hem tarihi kültürü yaşatacak şekilde düzenleyeceğiz. İlçe genelinde 46 bin metre yeni doğal gaz hattı döşedik. Abone sayısı 67 bin 521'e ulaştı." diye konuştu.



Erdoğan, belediyenin kuracağı kariyer merkezlerinde işverenlerle vatandaşların buluşturulacağını anlatarak, bu sıraladığı projelerin özetin özeti olduğuna dikkati çekti.



31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy'un el ele vererek şehrin ve ilçenin önünde yepyeni bir dönem açacağını ifade eden Erdoğan, vatandaşlardan seçimde desteklerini istedi.



Notlar



Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonlarının ışıklarını yakarak karşıladı. Erdoğan, seçim şarkısı "Nereden Nereye"yi mitingin başında ve sonunda seslendirdi. Konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı.



Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı Ömer Arısoy katıldı.



Erdoğan mitingin ardından sahneye çıkan çocukla bir süre sohbet etti.



(Bitti)

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