AK Parti Nurhak ilçe Başkanlığına Arif Gevrek seçildi - Son Dakika

AK Parti Nurhak ilçe Başkanlığına Arif Gevrek getirildi.
Nurhak Misak-ı Mili Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle gidilen seçimlerde Gevrek, Nurhak ilçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
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