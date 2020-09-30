AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, mazbatasını aldı.

Partinin 7. Olağan İlçe Kongresinde tek aday olarak seçime giren Muhammet Şen, Ödemiş Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını teslim aldı.

Şen, AA muhabirine, çok iyi bir kongre havası yaşadıklarını kaydederek, "Bundan sonra artık çalışma zamanıdır. Kadın ve gençlik kollarımız ile var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.