AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları ramazan ayında gönüllere dokunuyor - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları, ramazan ayının farklı etkinlikler ve projeler gerçekleştiriyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı yapıp, iftarlık pide ikramında bulunan AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları, İl Gençlik Kolları ile birlikte düzenlenen projede iftira yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikram ediyor.

Ayrıca emniyet güçleri ve görevi başında bulunan kamu çalışanlarını da unutmayan gençler, iftarlık çorba ikramlarında bulundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı, yüreklere dokunmayı ilke edinip yola çıktıklarını belirtti.

Zorlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Paylaşma ve kardeşlik ayı ramazanda, gerek ihtiyaç sahibi okumayan çocuk kalmasın düşüncesiyle kardeşlerimize kitaplar göndererek, gerekse kırsal kesimde yaşayan minik kardeşlerimize hediyeler verip yüzlerinde tebessüm ettirmeyi kendimize vazife edindik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte genç kardeşlerimize ulaşmak ve Eskişehirlilere hizmet etmek üzere saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü ramazan ayının başlamasını fırsat bilerek özellikle salgın nedeniyle herkesi zorlayan bu dönemde elimizden geleni yapıyoruz. Gençliğin şuurunun vatandaşa hizmet ve yardımlaşma olması gerektiğinin bilincindeyiz. Yasakların başlaması ile faaliyetlerimize kısmen ara vermek zorunda olsak da bu zorlu sürecin bitmesi ile inşallah saha çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz."