AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Meclisi önerisine tepki - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Meclisi önerisine tepki

07.11.2020 13:57
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Meclisi önerisine tepki, System.String[]

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Meclisinden oy çoğunluğuyla çıkan içkili mekanlar önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Meclisinden oy çoğunluğuyla çıkan içkili mekanlar önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinde CHP'li Meclis üyeleri tarafından Odunpazarı bölgesindeki Adalar Sokak, Başarılı Sokak, Kayıhan Sokak, Fakülte Sokak, Sarılar Sokak, Nilüfer Sokak ve Karacaşehir Mahallesi 511. Sokak'ın içkili bölge olarak Belediye Meclisine sunulmasına ilişkin gündemi Cumhur İttifakı Meclis üyeleriyle birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Bölgelere içkili mekan izninin verilmesi halinde yine aynı bölgede toplu yaşam alanlarının, ibadethanelerin ve "Okullar Bölgesi" olarak belirtilen eğitim kurumlarının olmasının endişe teşkil ettiğini belirten Acar, şunlara değindi:

"Bu tür içkili eğlence mekanlarını toplu yaşam alanlarından ve eğitim bölgelerinden uzak olması, geleceğimiz olan gençlerimizin ve ailelerimizin huzurunu ve güvenliğini temin edici bölgelerin belirlenmesi gerektiğini ısrarla ifade etmekteyiz. Odunpazarı Belediyesinin de kanuna aykırı hareket etmek yerine içkili eğlence mekanlarını halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olmayacak şekilde planlanması ve bu tür mekanlarda eğlenmek isteyen bireylerimiz kadar konutlarında ve yaşam alanlarında sakin, huzurlu ve güvenli şekilde yaşamayı hedefleyen vatandaşlarımızın da hakları göz önünde bulundurulmalıdır. Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'a soruyoruz. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın görüşünü aldınız mı? Kime, kimlere sorarak bu kararı aldınız? Kendi ikamet ettiğiniz konutun altında bu tür mekanların olmasını ister misiniz ya da buna müsaade eder misiniz? Bir hukukçu olarak Anayasa, kanun ve yönetmelik hükümlerine neden uygun kararlar almıyorsunuz?"

Acar, belirlenen bölgelerin birçoğunun okullara ve eğitim kurumlarına yakın olması nedeniyle henüz yetişkin olmayan çocukların da psikolojik ve ruhsal açıdan olumsuz etkileyeceğini savundu.

Kanunların da hükmüne uyarak, içkili mekanların olmasını isteyen vatandaşlar kadar bu mekanların ikametlerine yakın olmasından rahatsızlık duyan vatandaşları da düşünmek, onların da hakkını savunmak durumunda olduklarını vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarımızın geleceğini en iyi şekilde planlamak bizlerin en temel vazifesidir. Odunpazarı Meclisi'nde CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen bu önerinin düzenlenmesi, toplum sağlığı ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreci de göz önünde bulundurularak yeniden planlanması ve kanun hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına vermiş olduğumuz bu mücadelemizdeki kararlılığımız daima sürecektir. Almış olduğunuz karar Odunpazarı'mızda yaşayan vatandaşlarımızın vicdanını yaralamaktadır. Bu kararı Odunpazarlı hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı bu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Biz, Odunpazarı kurda yem olmasın istiyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Odunpazarı, AK Parti, Adalar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Meclisi önerisine tepki - Son Dakika


Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı
İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor         
14:05
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Bakan Kurum duyurdu: Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor Bakan Kurum duyurdu: Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor         
13:27
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır         
13:16
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi         
11:10
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Yaşlı çiftçi bıçaklayan komşu, kalp krizi geçirip olay yerinde öldü Yaşlı çiftçi bıçaklayan komşu, kalp krizi geçirip olay yerinde öldü         
01:33
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 14:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Meclisi önerisine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei