AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Meclisi önerisine tepki - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Meclisinden oy çoğunluğuyla çıkan içkili mekanlar önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinde CHP'li Meclis üyeleri tarafından Odunpazarı bölgesindeki Adalar Sokak, Başarılı Sokak, Kayıhan Sokak, Fakülte Sokak, Sarılar Sokak, Nilüfer Sokak ve Karacaşehir Mahallesi 511. Sokak'ın içkili bölge olarak Belediye Meclisine sunulmasına ilişkin gündemi Cumhur İttifakı Meclis üyeleriyle birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Bölgelere içkili mekan izninin verilmesi halinde yine aynı bölgede toplu yaşam alanlarının, ibadethanelerin ve "Okullar Bölgesi" olarak belirtilen eğitim kurumlarının olmasının endişe teşkil ettiğini belirten Acar, şunlara değindi:

"Bu tür içkili eğlence mekanlarını toplu yaşam alanlarından ve eğitim bölgelerinden uzak olması, geleceğimiz olan gençlerimizin ve ailelerimizin huzurunu ve güvenliğini temin edici bölgelerin belirlenmesi gerektiğini ısrarla ifade etmekteyiz. Odunpazarı Belediyesinin de kanuna aykırı hareket etmek yerine içkili eğlence mekanlarını halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olmayacak şekilde planlanması ve bu tür mekanlarda eğlenmek isteyen bireylerimiz kadar konutlarında ve yaşam alanlarında sakin, huzurlu ve güvenli şekilde yaşamayı hedefleyen vatandaşlarımızın da hakları göz önünde bulundurulmalıdır. Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'a soruyoruz. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın görüşünü aldınız mı? Kime, kimlere sorarak bu kararı aldınız? Kendi ikamet ettiğiniz konutun altında bu tür mekanların olmasını ister misiniz ya da buna müsaade eder misiniz? Bir hukukçu olarak Anayasa, kanun ve yönetmelik hükümlerine neden uygun kararlar almıyorsunuz?"

Acar, belirlenen bölgelerin birçoğunun okullara ve eğitim kurumlarına yakın olması nedeniyle henüz yetişkin olmayan çocukların da psikolojik ve ruhsal açıdan olumsuz etkileyeceğini savundu.

Kanunların da hükmüne uyarak, içkili mekanların olmasını isteyen vatandaşlar kadar bu mekanların ikametlerine yakın olmasından rahatsızlık duyan vatandaşları da düşünmek, onların da hakkını savunmak durumunda olduklarını vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarımızın geleceğini en iyi şekilde planlamak bizlerin en temel vazifesidir. Odunpazarı Meclisi'nde CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen bu önerinin düzenlenmesi, toplum sağlığı ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreci de göz önünde bulundurularak yeniden planlanması ve kanun hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına vermiş olduğumuz bu mücadelemizdeki kararlılığımız daima sürecektir. Almış olduğunuz karar Odunpazarı'mızda yaşayan vatandaşlarımızın vicdanını yaralamaktadır. Bu kararı Odunpazarlı hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı bu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Biz, Odunpazarı kurda yem olmasın istiyoruz."