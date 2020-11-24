AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ı ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan'ı ziyaret etti.

Acar, Cırıt ve Ceylan'a gerçekleştirdiği ziyaretinden ardından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin vatanın ve devletin geleceğini inşa ederek Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla gitmesine öncülük edecek gençleri hayata hazırladığını bildirdi.

Öğretmenlerin gençlere hayatın gerçeklerini anlatarak yollarına ışık olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerimizin hakkını ödemek mümkün değil. Özellikle pandemi sürecinin de etkisiyle online olarak devam eden eğitim sistemimizde uzaktan da olsa çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alması için çabalayan öğretmenlerimiz yalnızca bugün değil her gün bizler için değerli ve önemlidir. Pandemi tedbirleri sebebiyle kalabalık bir şekilde bir araya gelemesek de, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşad Önder Ceylan nezdinde tüm öğretmenlerimiz ile bir araya gelmiş gibi olduk. Bu vesileyle de, başta rahmetli babam olmak üzere, bu kıymetli vazifeyi sürdürüp ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, vazifelerini sürdüren öğretmenlerimizin ve bu göreve gönülden hazır olan tüm öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."