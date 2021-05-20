AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan başarılı sporculara ziyaret

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, taekvandoda başarılar elde eden sporcuların bulunduğu Mohaç Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Acar, Eskişehir'in ve ülkenin gururu kıymetli sporcuların başarıyla onurlandıklarını bildirdi.

Mohaç Spor Kulübü Başkanı Ömer Polat öncülüğündeki gençlerin birbirinden kıymetli başarılar elde ettiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Eskişehir'imizi ülke genelinde ve Avrupa'da gururla temsil eden genç kardeşlerimize yürekten sevgilerimi sunuyorum. Ülkemizi gelecekte 2053 ve 2071 vizyonlarımıza emin adımlarla götüren gençlerimiz eğitimde, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide bizlere ışık tutuyorlar. Bizler de tüm imkanlarımızla onlara destek olmak adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 sene önce milli mücadele ruhuyla Samsun'da yaktığı meşaleyi bugün daha da yükseklere çıkaran ve çıkarmaya da devam edecek olacak tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrardan tebrik ediyorum"???????