AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "hizmet" tepkisi - Son Dakika

??????? AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tepki gösterdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ'nin tüm planlamaları vatandaşların lehine yönelik olduğunu belirterek, ilk döneminde meclis çoğunluğunu hedef alarak "engelleniyoruz" diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un, şimdi her türlü imkanı ve yetkisi olmasına rağmen TOKİ'yi hedef alarak engellendiğini iddia ettiğini savundu.

Söz konusu davranışın hizmet anlayışına uygun olmadığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Bu tam anlamıyla işten kaçmaya bahane arayan tipik bir CHP belediyeciliğinin temsilidir. Odunpazarı'mıza en büyük ihaneti, bir çok vaat verip de kandırdığı ve hiçbir şekilde hizmet sağlayamadığı Odunpazarlı hemşerilerimize Sayın Kurt yapmıştır. Yenikent ve Osmangazi kapalı pazar yerlerinin hala bitmemesi, yavrularımıza sözü verilen 100 kreşin hayata geçirilmemesi, her mahalleye sözü verilen halk merkezlerinin açılmaması, halı sahaları, yüzme havuzları, spor salonları sözlerini tutmaması en büyük ihanettir. Şehrin planlamasını çevre bilincine göre değil de rant amaçlarına göre planlamaktır, ihanet. Karapınar'da TOKİ'ye sunulan çevrecilikten uzak tamamen rant peşinde olan bir projenin kabul edilmemesini 'engellendik' diye öne sunmak tam bir ihanet örneğidir."

Acar, Kurt'un Odunpazarı ilçesinin tamamına hizmet sunmasını gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanı olarak, partizanlıktan ayrılmanızı ve ilçemizin tamamına hizmet sunmanızı hatırlatıyorum. Aksi takdirde, bu düzen devam ederse Odunpazarlı hemşehrilerimiz zaten gereken cevabı olması gerektiği gibi de verecektir. Ancak henüz mümkün olmayan ama temenni ettiğimiz konu şudur ki, 2024 yılında tekrar 'AK Belediyecilik' ile yoluna yürüyeceğine inandığımız Odunpazarı'mızda 10 yıllık görev süreniz sonunda size ait bir kalıcı eseri görebilmeyi dileriz. Bizler her ne görevde olursak olalım ilçemize ve şehrimize en iyi hizmetin sağlanabilmesi için tüm çabamızı sürdüreceğiz. Sizi de halka engel olmaya değil hizmet etmeye davet ediyorum."