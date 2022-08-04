AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri - Son Dakika
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

04.08.2022 11:23
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, merkez Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, merkez Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un belediyenin borcu olmadığını iddia ettiği açıklamasını hayretle dinlediğini kaydetti.

"Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yine her zamanki gibi algı siyaseti peşinde." ifadelerini kullanan Acar, şunları bildirdi:

"10 yıl önce bizim dönemimizde seçime giden belediyenin toplam borcu 87 milyon 994 bin 855 lirayken 2019 yılında hiçbir yatırım yapılmamasına rağmen CHP'li Kazım Kurt yönetiminde toplam borç 270 milyon 983 bin 259 liraya ulaşmıştır. Asıl borç 2023 yılı sonu mali tablolarında ortaya çıkacaktır. Aldığı borcu 5 yıl içinde 3 katına kadar çıkarıp bununla gurur duymak tam bir akıl tutulmasıdır. 100 kreş sözü verip 3,5 yılda 5'ini faaliyete sokup, '13 kreş açtık' demesi ve daha fazla açamamasını da Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine bağlayan bir anlayıştan vatandaşlarımıza hizmet etmesini beklemekle kendisine haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Sayın Kurt laf cambazlığını bırak artık. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri sana 'kreş açamazsın' demiyor. 'Özel Kalem Müdürünün milyonlarca lira değerindeki keyfi harcamalarını kısarak onun yerine şu salgın döneminde vatandaşının yanında ol, onlara daha çok destek ol, daha iyi hizmet ver' diyor."

"Algı siyasetini bırakın"

Acar, vatandaşların Odunpazarı ilçesinin 10 yıl önceki halini de şimdiki vaziyetini de çok iyi bildiğine değinerek, "Şehir dışından gelen misafirlerinizi bizim dönemimizde yapılan eserleri gezdirerek ağırlıyorsunuz ve buna rağmen 10 yıl önceki dönemi eleştiriyorsunuz. Bu ayıp size yeter de artar bile. Bizim dönemimizdeki vizyon ve mantık farkını vatandaşlarımıza sorsanız size anlatırlar. Algı siyasetini bırakın ve Odunpazarlı hemşehrilerimize verdiğiniz sözleri yerine getirin." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri - Son Dakika
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