AK Parti: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini bildirdi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:04
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