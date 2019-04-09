Son Dakika Haberleri: AK Parti: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız

AK Parti: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini bildirdi.

AK Parti: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:04 

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Ekonomi
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